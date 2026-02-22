Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre masiva en la prisión de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas.

La información fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, quien denunció que la medida cuenta con el acompañamiento de más de 200 internos. La protesta apunta contra las condiciones de encierro y la falta de avances en las causas judiciales.

El reclamo trascendió a partir de un informe del Foro Penal, ONG que encabeza la defensa de los denominados “presos políticos” en el país caribeño. Su director, Alfredo Romero, estimó en un primer momento que eran 100 los detenidos que iniciaron la acción, aunque familiares sostienen que la cifra resulta muy superior.

Gallo cumple 441 días en lo que su entorno define como una “desaparición forzada”. Su estado de salud se vio deteriorado por la prolongada detención y ahora también por la medida extrema adoptada junto a otros reclusos.

Mediante un mensaje contundente en redes sociales, Gómez responsabilizó de manera directa al director del penal, Martínez Rangel, y a las máximas autoridades del gobierno venezolano, entre ellas Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física del argentino.

Además, dirigió un reclamo a la ONU por la “violación constante de los Derechos Humanos” dentro del establecimiento, y exigió la liberación inmediata de Gallo y de los demás extranjeros privados de libertad en condiciones que calificó de “inhumanas“.

