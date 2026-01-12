Your browser doesn’t support HTML5 audio
La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, como parte de un operativo realizado durante la noche en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo I. La información fue difundida a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X.
Entre los excarcelados se encuentran ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían detenidos por razones políticas. Foro Penal indicó además que se mantiene verificando si ocurrieron más liberaciones durante la madrugada del lunes.
Lista de presos políticos liberados en La Crisálida
Según el reporte oficial, en el centro de reclusión La Crisálida fueron liberadas nueve personas:
- Yuli Marcano Rojas
- Beverly Polo
- Deisy Hugles González
- Raymar Nohely Pérez Alvarado
- Rosa Carolina Chirinos Zambrano
- Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy)
- Yerussa Cardoso Vega
- Jhexica Isabel Aponte Figueroa
- Yoli Becerra
Liberaciones en la cárcel El Rodeo I
En el penal El Rodeo I se confirmó la excarcelación de 15 detenidos:
- Gilberto Rafael Polo
- Amilkar Manolo Herrera
- Alan Nilson Correia Solórzano
- Andrés Eloy Hugles
- Helio Alexis Sánchez
- Rafael Alberto Sánchez López
- William Rafael Brito Brito
- Renzo Alexander Lara Reyes
- Yosbel José Espinoza Salazar
- Humberto José Prieto
- Alexis Antonio Rivero Mendoza
- José Luis Agrimon Alejandrina
- Alberto Trentini (italiano)
- Mario Burló (italiano)
- Alejandro González de Canales Plaza
Foro Penal aseguró que continúa verificando nuevas excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que habrían ocurrido en el mismo operativo nocturno.
Más de 800 presos políticos siguen detenidos
El régimen venezolano, encabezado actualmente por Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada el inicio de un proceso de liberación de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante un operativo militar ejecutado por Estados Unidos.
Desde entonces, familiares de los detenidos se han concentrado frente a distintas cárceles del país para exigir información sobre sus seres queridos. Las excarcelaciones se han realizado de forma escalonada y sin comunicados oficiales por parte de las autoridades.
Hasta el pasado fin de semana, la ONG había confirmado solo 17 liberaciones, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Entre los excarcelados previamente figuraban varios ciudadanos españoles, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).
Este domingo, familiares expresaron su temor a que “haya más muertos” tras conocerse el fallecimiento del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre. El fiscal general Tarek William Saab informó que murió por “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.
“Estamos presos con ellos”, denuncian familiares
Durante una concentración, Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? Hemos sido violentados. Ellos están presos y nosotras, las madres, presas con ellos”.
Cano denunció que las familias llevan días durmiendo a la intemperie y aseguró que “las cárceles de Venezuela están llenas de inocentes”.
Tras más de un año y medio de restricciones, las autoridades habilitaron nuevamente las visitas a presos políticos en El Rodeo I este domingo. Decenas de familiares acudieron desde temprano con la esperanza de reencontrarse con sus allegados.
Entre los detenidos que permanecen en ese centro se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha generado atención internacional.
