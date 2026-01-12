Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, como parte de un operativo realizado durante la noche en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo I. La información fue difundida a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Entre los excarcelados se encuentran ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían detenidos por razones políticas. Foro Penal indicó además que se mantiene verificando si ocurrieron más liberaciones durante la madrugada del lunes.

Lista de presos políticos liberados en La Crisálida

Según el reporte oficial, en el centro de reclusión La Crisálida fueron liberadas nueve personas:

Yuli Marcano Rojas

Beverly Polo

Deisy Hugles González

Raymar Nohely Pérez Alvarado

Rosa Carolina Chirinos Zambrano

Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy)

Yerussa Cardoso Vega

Jhexica Isabel Aponte Figueroa

Yoli Becerra

Liberaciones en la cárcel El Rodeo I

En el penal El Rodeo I se confirmó la excarcelación de 15 detenidos:

Gilberto Rafael Polo

Amilkar Manolo Herrera

Alan Nilson Correia Solórzano

Andrés Eloy Hugles

Helio Alexis Sánchez

Rafael Alberto Sánchez López

William Rafael Brito Brito

Renzo Alexander Lara Reyes

Yosbel José Espinoza Salazar

Humberto José Prieto

Alexis Antonio Rivero Mendoza

José Luis Agrimon Alejandrina

Alberto Trentini (italiano)

Mario Burló (italiano)

Alejandro González de Canales Plaza

Foro Penal aseguró que continúa verificando nuevas excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que habrían ocurrido en el mismo operativo nocturno.

Los ciudadanos italianos Alberto Trentini (a la derecha, hablando por teléfono) y Mario Burlò (izquierda) en la residencia del embajador en Caracas Giovanni Umberto De Vito tras su liberación Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Más de 800 presos políticos siguen detenidos

El régimen venezolano, encabezado actualmente por Delcy Rodríguez, anunció la semana pasada el inicio de un proceso de liberación de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante un operativo militar ejecutado por Estados Unidos.

Desde entonces, familiares de los detenidos se han concentrado frente a distintas cárceles del país para exigir información sobre sus seres queridos. Las excarcelaciones se han realizado de forma escalonada y sin comunicados oficiales por parte de las autoridades.

Hasta el pasado fin de semana, la ONG había confirmado solo 17 liberaciones, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Entre los excarcelados previamente figuraban varios ciudadanos españoles, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).

Desde el anuncio de las liberaciones los familiares de los presos políticos se han concentrado a las afueras de los principales centros de detención y tortura a la espera de novedades. Foto: REUTERS/Gaby Oraa

Este domingo, familiares expresaron su temor a que “haya más muertos” tras conocerse el fallecimiento del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre. El fiscal general Tarek William Saab informó que murió por “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.

“Estamos presos con ellos”, denuncian familiares

Durante una concentración, Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? Hemos sido violentados. Ellos están presos y nosotras, las madres, presas con ellos”.

Cano denunció que las familias llevan días durmiendo a la intemperie y aseguró que “las cárceles de Venezuela están llenas de inocentes”.

Tras más de un año y medio de restricciones, las autoridades habilitaron nuevamente las visitas a presos políticos en El Rodeo I este domingo. Decenas de familiares acudieron desde temprano con la esperanza de reencontrarse con sus allegados.

Entre los detenidos que permanecen en ese centro se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha generado atención internacional.