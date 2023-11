En la última emisión de Got Talent Argentina (Telefe), el concursante Alex Mokrouchine brilló con sus acrobacias arriba del escenario. Los jurados, Florencia Peña (actriz), Emir Abdul (bailarín), Abel Pintos y La Joaqui (cantantes), quedaron atónitos y la última jueza mencionada quiso imitarlo, pero se terminó lastimando.

La Joaqui se lastimó en Got Talent Argentina

Una vez que le estaban dando las devoluciones a Alex, la artista expresó: “Yo decía, ¿cómo hará eso? Claro, como dicen mis colegas, “estás re jugando”. Viniste acá y si pinta que me salga esto, que no sé si me sale, lo intento. Yo la vine a pasar bien”

Ante estos dichos, el joven la interrumpió y le dijo: “¿Querés venir y te ayudo a hacer la subida?”. “Sabes que sí. La quiero aprender”, expresó ella. Luego, se subió al escenario y reveló: “Mi energía es medio tosca. Tengo la altura para ser acróbata, pero no la técnica”.

Después de este suceso, se abrió de piernas, para iniciar el truco, y los siguientes pasos se le complicaron. Por este motivo, Florencia comentó: “La quedó”, y, La Joaqui respondió: “No pasa nada. Me gusta el dolor”

Finalmente, con la ayuda de Mokrouchine, logró hacerlo y le comentó: “Me caes bien y sos muy especial”.

Por último, antes de volver con sus colegas, los miró y les dijo: “Mirá esto, ¿ustedes no me tienen fe?”, antes de realizar una impresionante pirueta que casi la deja estampada contra el piso.

Got Talent Argentina: ¿Por qué no se emitirá este viernes 10?

Telefe decidió “estirar” el reality conducido por Lizy Tagliani. Por este motivo, el miércoles 8 hicieron una recopilación con los mejores momentos.

A raíz de esto, tomaron la decisión de que no se emitirá el viernes 10, como pasó con el jueves 9 y, recién, se podrá visualizar a partir del lunes 13, donde comenzará la semifinal.

¿Cómo serán las semifinales de Got Talent Argentina?

Cabe destacar, que en esta fase participarán un total de 48 concursantes, de los cuales, 10, fueron beneficiados por el botón dorado. Además, se supo que en esta instancia los jueces podrán volver a usarlo una vez más y, esto, hará que pasen, automáticamente, a la segunda parte de la final, que se llevará a cabo en diciembre.

El formato, es el siguiente: cada gala contará con 8 participantes en el escenario y Peña, Abdul, La Joaqui y Pintos seleccionarán a dos concursantes para seguir avanzando. Ellos, se sumarán a los 4 artistas que ya tienen un lugar garantizado, ya que rebierion el “pase” dorado en los cuartos de final.

Posteriormente, la gran final del concurso de talentos se dividirá en dos instancias, donde, luego, el público podrá elegir al ganador.

