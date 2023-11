Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo lemas como “Milei es Trump” o “Swifties contra Milei”, cientos de fans de la artista que se presenta este jueves, mañana y pasado en el Estadio River Plate conversaron con Télam sobre cómo el activismo político de la cantante influye en el posicionamiento que hoy tienen frente al candidato de extrema derecha en Argentina y su compañera de fórmula, Javier Milei y Victoria Villarruel.

Swifties y La Libertad Avanza

El “Javier Milei” de Taylor Swift es una mujer y se llama Marsha Blackburn, una senadora republicana de Tennesse, el estado nativo de la cantante. En Estados Unidos el 2018 fue año electoral de medio término y Blackburn era candidata del trumpismo: los números la daban ampliamente ganadora y en ese escenario Taylor decidió manifestar su posicionamiento político en contra de la derecha republicana. “Necesito estar del lado correcto de la historia”, dijo en una entrevista.

“Ahora Taylor Swift me gusta un 25% menos”, dijo Donald Trump en ese entonces, pero a la artista pop no le importó. A pocos días del primer recital que Swift dará en Argentina, un grupo fandom de la mega estrella pop decidió agruparse como “Swifties contra LLA” en sintonía con el posicionamiento de su ídola y dar un comunicado que en pocas horas superó el millón de vistas y los miles de likes y comentarios.

‘Friendship bracelets’ contra Milei

Este jueves, en las filas eternas alrededor de River Plate el escenario es glitter, piedritas de colores, ropa bordada a mano, botas texanas y muchas remeras con la cara de Taylor. Grupos de amigas y amigos de entre 16 y 30 años esperan con paciencia y al rayo del sol que llegue el momento esperado: el estallido de la estrella del pop estadounidense.

El abanico de outfits incluye desde la era “Red”, con la icónica remera del video de “22”, hasta la fase “Reputation“, el disco que tiene a la víbora como símbolo y al negro como color distintivo.

Pero el dato clave son los “friendships bracelets“, las pulseras de la amistad, nombrados por Swift en el quinto track de su álbum “Midnights”, un accesorio que se volvió un ritual entre fans, que se apropiaron de la frase y en todos sus recitales intercambian pulseras de mostacillas con letras o títulos de canciones de la artista.

Un joven llamado Francisco lleva una muy particular: “Milei es Trump”, dice su pulsera. Forma parte de un grupo de amigos y amigas que viajaron desde La Matanza para ver a Swift tocar en el estadio de River.

“Es súper importante que una artista tan masiva y mundialmente conocida se posicione de esta forma porque es de un género muy ligado a la derecha y tildado de naif, como es el pop. Me parece que levantar banderas en relación a los derechos humanos básicos como la salud, la educación, la identidad de género y sexualidad es súper valioso. Lo demuestra con sus canciones y con sus actos”, explicó Facundo, que tiene 26 años y viene junto a Francisco desde Gregorio de Laferrere.

En el mismo sentido, otra amiga del grupo, Micaela, agregó: “Vi el mensaje de ‘Swifties contra Milei’ primero por Twitter, luego en la tele, hay también carteles y pintadas. Me copa que hagan eso porque hay mucha gente chica que no sabe, que sólo mira TikTok. El artista no es sólo sus canciones. Taylor Swift no es sólo Shake it off, es los juicios que tuvo, cuando se paró frente a Trump, su canción “Only the Young” que es para despertar consciencia entre los jóvenes.”

Críticas a las políticas de extrema derecha

Los argumentos más esgrimidos dentro de los y las seguidores de Swift en relación al posicionamiento frente a la extrema derecha se vinculan a la desigualdad de género, a la necesidad de sostener la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el evidente maltrato y desprecio por parte de los dirigentes de la Libertad Avanza hacia las personas LGBTIQ+.

“Creo que como juventudes y como swifties es importante tener una coherencia con lo que plantea Taylor: su feminismo, la necesidad de que los derechos de las mujeres y diversidades sean preservados. Es importante pensar en que ciertos candidatos no tienen planteos acercados a esa posición, reconocer esto y pensar en qué estamos votando antes de hacerlo,” agregó Delfina, una joven de 16 años de Buenos Aires.

En la primera parte de su carrera, Swift no tuvo un posicionamiento político. Durante muchos años la prensa y la crítica la acusó de ser “muy tibia”, pero a partir del juicio que sostuvo contra un hombre por acoso empezó a definir su postura de un modo más abierto. Todo este recorrido se puede ver con profundidad en el documental “Miss Americana”, por Netflix.

La letra de la canción “The man”, por ejemplo, es un tema que aborda todas las complicaciones y complejidades que tienen las mujeres para poder hacer las mismas cosas que hacen los hombres sin ningún tipo de costo.

“Sabemos que Taylor está muy en contra de la derecha, que son básicamente las propuestas que tiene Milei, y por eso decimos que Milei es Trump y que Taylor no lo apoyaría. Si te gusta muchísimo Taylor Swift y vas a votar a Milei no hay concordancia: o no conocés bien a Taylor o no conocés bien a Milei. Si te gusta Taylor es porque te gustan sus ideas, su mensaje. Y Milei es todo lo contrario”, explicó Nadia, una joven de 27 años que viajó desde Rosario.

Swift es la única artista que logró vender tres álbumes por un millón de copias en su primera semana desde 1991. Su última gira recaudó 150 millones de dólares, la mayor recaudación jamás vista por la música country, y ahora está en Argentina para presentarse en el estadio de River Plate los días 9, 10 y 11 de noviembre, con su gira “The Eras Tour”.

“Es una mujer que tiene una influencia a nivel mundial, por eso es importantísimo que se promulgue, que conozcamos sus valores. Que son justamente los opuestos a los candidatos que tiene la Libertad Avanza, que en general se posicionaron de manera muy dudosa, no solamente hacia las mujeres, sino también a toda la comunidad LGBTIQ+. y en torno a temas como la venta de órganos”, agregó Bárbara, una joven de 23 años que trabaja en la UNQUI.

En los alrededores del estadio, una serie de carteles rezan “Swifties no vota a Milei. Milei es Trump”. También hay algunos que reversionan el póster clásico del “The Eras Tour” con unas imágenes de Sergio Massa en las mismas tonalidades y el título “Sergio Massa. The President Tour”. La creatividad es mucha, y las convicciones también.

Tiziana, una joven de 24 años de Córdoba Capital, dice que la influencia de Swift es mundial y que su voz es fundamental para todas las que están ahí. “Pienso en sus ideas y las comparo con las cosas que pasan acá: no podemos votar a alguien que dice que los homosexuales son como personas que tienen piojos. A alguien que odia a las mujeres, que odia el aborto legal, que odia a las feministas. A una persona cuya candidata a vicepresidenta habla tan livianamente de la dictadura. No puedo creer que tengamos que volver a discutir estas ideas, es impensado en el siglo XXI. Para mí, por supuesto, Milei es Trump.”