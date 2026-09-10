Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya tiene a sus tres finalistas; de cara a la recta final de la competencia, este miércoles, se definió el cuarto puesto y, una de las cuatro jugadoras del reality, tuvo que abandonar la casa antes de la gran noche.

Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio llegaron a la gala con la ilusión de continuar en el juego, pero, el voto del público, determinó que, una de ellas debía, quedar afuera; la definición se vivió con máxima tensión, especialmente, cuando quedaron dos nombres frente a frente.

Las primeras en recibir la noticia fueron Charlotte y Sol, quienes lograron salir de la placa y, aseguraron, su lugar en la instancia final; de esta manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Yipio y Luana.

Tras uno unos minutos de especulación y tensión dentro de la casa, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la decisión del público; finalmente, anunció que, Luana, debía abandonar Gran Hermano, por lo que se quedó con el cuarto puesto de la edición.

De esta manera, Yipio se convirtió en una de las tres finalistas, junto a Charlotte Caniggia y Sol, quienes ya habían asegurado, previamente, su continuidad en la competencia.

La eliminación de Luana marcó, además, el cierre de una etapa para una de las participantes que logró llegar hasta las últimas instancias del reality y que se despidió de la casa justo antes de la gran definición.

Tras conocerse el resultado, la votación se reanudó y el público ya puede volver a elegir a su favorita; a diferencia de las instancias anteriores, en esta etapa, se trata de voto positivo, por lo que los seguidores deberán votar por la participante que quieren que se consagre ganadora.

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