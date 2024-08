Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió este viernes a la decisión de Aerolíneas Argentinas de discontinuar la ruta aérea de patagónica que unía a la capital provincial con localidades como Comodoro Rivadavia, Trelew y Bahía Blanca. Entrevistado por La Opinión Austral, también se refirió a la quita de los subsidios al transporte público y a nuevas acciones de parte de la Liga de Intendentes del país.

Para comenzar, sobre la conectividad aérea dijo: “Lo que buscamos es defender lo que hemos conseguido durante mucho tiempo. Yo entiendo el ajuste que quieren hacer Nación y provincia con respecto a los recursos que acercan las localidades; esto de que nosotros no tengamos hoy la posibilidad de poder tener y unir la zona sur de Chubut con Río Gallegos implica una problemática difícil para los habitantes”, comenzó.

En esa línea, remarcó que “ya para el mes de octubre va a haber un vuelo por día en algunos días y en otros va a haber dos vuelos diarios. Somos capital de provincia, ¿qué es lo que pretendemos hacer con esto?”, se preguntó, al tiempo que también criticó “los valores exorbitantes” de los boletos aéreos. Y tras indicar que no vienen ni las low cost, expresó que Aerolínea Argentinas debería comprender que, como línea de bandera que une a los pueblos, debe otorgar “oportunidades para los sectores que realmente lo necesitamos“.

Asimismo, Grasso adelantó que en el transcurso de este fin de semana “estamos presentando más firmas de intendentes de todo el país“. Y señaló: “Estamos haciendo un trabajo militante para poder unirnos en un reclamo genuino, justo, que no es solamente recorte del subsidio de los transportes públicos, que nosotros solos estamos llevando adelante”. Incluso recordó el caso de Río Gallegos con un servicio que sólo el municipio local subsidia en 157 millones de pesos. “Esto implica también que te recortan de un lado, no te acompañan por el otro, no financian absolutamente; no hay ningún acompañamiento, ni de Nación ni de Provincia, hacia los vecinos de la ciudad, lo que implica que nosotros tenemos que tener una referencia distinta“.

Al respecto, mencionó la tarea que llevan adelante con su par de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvilli, y con la Federación Argentina del Municipios. Anticipó que se viene otra etapa con los intendentes de todo el resto del país, senadores, diputados, para “poder detener esto y que realmente entiendan que un país federal se arma uniendo pueblos, no desarticulando, entendiendo que nosotros estamos a 3.000 kilómetros de la capital federal y eso implica que de acá para ir a Comodoro Rivadavia tenemos que ir hasta Buenos Aires. Esas cosas creo que tenemos que resolverlas lo más rápido posible”.

En ese mismo orden de cosas, Grasso cuestionó las “incongruencias” de algunos gobiernos que por un lado recortan, pero por el otro se dan incrementos salariales para sus funcionarios. Pidió centrarse en la defensa de los que hoy están pasando momentos delicados. ¿Cómo defendemos los intereses de cada uno? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la luz 100 lucas? ¿Por qué tenemos que pagar el gas de Distrigas 140 mil pesos en el barrio San Benito? ¿Por qué cuando vamos al supermercado la plata no alcanza? ¿Por qué muchos ahorristas tienen que ir a comprar a algunas cadenas de supermercado porque te aceptan dólares? ¿Y los que no tienen dólares? Los cooperativistas, aquellos que están bajo la línea de pobreza; tenemos un 52% bajo la línea de pobreza en mi capital, nunca pasó esto. Y hoy lo que está viviendo la Argentina, la provincia y mi ciudad, por la falta de política nacional y provincial, es que se ajuste por la clase trabajadora, que es lo complicado para todos”, expresó el intendente.

Finalmente, Grasso habló de las tareas que arrancan en septiembre para mejorar en varios aspectos a la ciudad. “Estamos haciendo limpieza de cordones, calles, arreglo de plazas, plazoletas, sistema de riego. Estamos trabajando para poder tener arreglo de calles. El bacheo viene el martes, miércoles que viene”, adelantó. “Vamos a ordenar un poquito la ciudad, ponerla linda y recibir la primavera de una forma distinta“, subrayó.