Beatriz García, Doctora en Astronomía, especializada en Astrofísica y comunicadora científica, visitó los estudios de Radio LU12 AM680 acompañada por Fabiana Saldivia, matemática y directora de la Escuela de Ciencias Básicas y Exactas de la Unidad Académica Río Gallegos.

Ambas protagonizan una iniciativa educativa que busca acercar la astronomía tanto a los docentes de primaria y secundaria como a los alumnos, brindando herramientas para enseñar esta ciencia fascinante en las aulas. Pero más allá de los proyectos, la historia personal de Beatriz García nos invita a conocer los inicios de una carrera forjada a partir de la curiosidad, la lectura y un profundo amor por el cielo.

Desde su niñez, Beatriz se mostró interesada en observar el mundo que la rodeaba. Sin embargo, su camino hacia la astronomía no surgió directamente de la influencia de sus clases de física o matemática, materias en las que, según confiesa, no tuvo grandes profesores. “A mí me gustaba observar el mundo naturalmente cuando era chica, me gustaba todo, y la decisión respecto de la carrera no vino exactamente por el mundo de la matemática ni de la física”, recuerda. En lugar de eso, fue su amor por la lectura, y en especial por la mitología, lo que la llevó a mirar más allá de los libros y encontrar su vocación en las estrellas.

Beatriz se sumergió en las historias mitológicas, muchas de las cuales están relatadas en las constelaciones que adornan el cielo nocturno. “Los mitos existen antes que la escritura, y los griegos escribían estas historias que usaban para educar al ciudadano. ¿Dónde podían escribirlas y que perdurara el conocimiento? En el cielo, y por eso tenemos los grandes mitos allí del mundo griego. Así que desde la mitología yo me metí un poco en las historias vinculadas con las constelaciones“, explicó.

A medida que su interés crecía, Beatriz se dio cuenta de que no le bastaba con ser una observadora aficionada. La astronomía, con todos sus desafíos, la llamaba a estudiar en profundidad los fenómenos del universo. “Ahora hay muchos astrónomos amateurs, solo que a mí no me alcanzaba con ser alguien que le gustara observar las estrellas; el tema de la astronomía siempre me pareció y me sigue pareciendo más”, reflexionó sobre esa decisión que marcaría su vida.

La doctora también compartió los obstáculos que tuvo que enfrentar en su camino, especialmente durante los primeros años de su formación académica, cuando descubrió que la base en física y matemática adquirida en la escuela secundaria no era suficiente. “Mi familia no estaba tan de acuerdo y, a pesar de que los primeros tiempos, sobre todo el primer año, fueron bastante complicados porque la formación en física y en matemática que son las bases de la astronomía no es demasiado buena en la escuela secundaria, en la universidad tuvimos prácticamente que aprender todo”, señaló Beatriz.

Sin embargo, a pesar de los desafíos iniciales, se mantuvo firme en su decisión de continuar con su carrera. Con determinación y pasión, se sobrepuso a las dificultades y descubrió que había elegido el camino correcto. “Hay que tomar la decisión de estar dispuesto a seguir adelante a pesar de los fracasos iniciales que siempre los hay. Por suerte no me equivoqué de carrera“, afirmó con satisfacción.

Esta perseverancia y amor por la astronomía también se reflejan en su mensaje para los jóvenes que sienten dudas sobre su futuro profesional. “Mi recomendación es que siempre elijan aquello que los hace felices, que realmente, por más de que sea difícil, los haga sentir bien. No es un camino fácil, el de la ciencia, pero es un camino muy satisfactorio respecto de lo que uno puede hacer”, aconsejó a los futuros astrónomos.

Además de su trayectoria personal, la visita de Beatriz García a la radio tuvo como propósito difundir una nueva propuesta educativa para profesores de secundaria y maestros de primaria, diseñada para proporcionar herramientas prácticas que faciliten la enseñanza de la astronomía. “La propuesta arranca con lo que consideramos la astronomía clásica, que es ubicar a los objetos en el cielo y al ser humano en el contexto de la observación directa. Es una manera de mostrar que la astronomía es importante para la formación de los alumnos; son temas básicos que las personas deberían manejar”, explicó.

El interés por la astronomía no es solo académico; según Beatriz, esta ciencia tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, un impacto profundo en la comprensión del mundo y del universo que nos rodea. “La astronomía permite estudiar el cambio climático y el impacto que hay, por ejemplo, con la basura espacial que cada vez es mayor. Estamos preocupados por la basura en los mares, pero también hay una gran cantidad arriba”, destacó, subrayando la necesidad de crear conciencia sobre estos problemas.

El próximo 2 de octubre, los habitantes de Santa Cruz tendrán la oportunidad de ser testigos de un eclipse anular de sol, un evento que, según Beatriz, representa una ocasión ideal para acercar la astronomía al público. “Aquí en Río Gallegos se va a ver parcialmente, pero si viven en Puerto San Julián, Puerto Deseado, Gobernador Gregores o Los Antiguos, van a verlo claramente”, detalló, añadiendo que este tipo de fenómenos son perfectos para captar el interés tanto de jóvenes como de adultos.

La conversación con Beatriz García dejó en claro que la astronomía no es solo una disciplina para unos pocos; es un conocimiento que toca la vida de todos y que puede inspirar a futuras generaciones a mirar hacia el cielo con curiosidad y asombro. “Por más que se ha llegado a un conocimiento interesante, lo que sabemos es solo una pequeña parte; el universo está todo por ser descubierto“, concluyó, invitando a todos a ser parte de esta fascinante aventura científica.