Sin embargo, diferentes sectores del mundo del trabajo en Argentina -entre ellos la CGT– decretó medidas de fuerza en rechazo a la nueva ley laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Indicaron que la iniciativa excluye a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo.

Así, los gremios que integran la Federación Sindical Marítima y Fluvial decretaron un paro nacional de actividades por 48 horas desde las 00:00 horas del miércoles 18 de febrero hasta las 24:00 horas del jueves.

“Sin trabajadores no hay Marina Mercante y sin Marina Mercante no hay soberanía”, señaló el sitio “Ser Industria”.

En esta sintonía, se indicó que la huelga “no es contra el país ni contra la producción. Es en defensa del trabajo nacional, de nuestras condiciones laborales y de la seguridad en la navegación”.

“Esta medida de fuerza tiene por objetivo defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de los puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima/fluvial frente a iniciativas que buscan precarizar nuestra actividad”, expresaron a través de un comunicado.

Los mercantes paralizaron la actividad en contra la reforma laboral.

Artículo 1

Explicaron además que esta decisión no solo se toma en “repudio al proyecto”, sino principalmente a la “modificación del artículo 1° en el cual excluyen a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Advirtieron que de “aprobarse la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, se debilitarán nuestras garantías laborales; se fomentará la precarización y la inestabilidad y se pondrán en riesgo la seguridad operativa y los puestos de trabajo”.

Más adelante, alertaron que “la Marina Mercante no puede quedar excluida del marco legal que protege a los trabajadores argentinos. Nuestras aguas no pertenecen a quienes las explotan, sino a quienes las navegan con honor. No estamos discutiendo un párrafo en un papel; estamos defendiendo el pan de nuestras familias y la dignidad de nuestro oficio”.

La medida alcanza a remolcadores, buques tanques, portacontenedores y de carga; buques off shore, areneros, lanchas de amarre y practicaje, colectivo, de turismo, paleros y de recolección y pesqueros.

El texto compartido por las entidades gremiales aclara que en todos los casos “los trabajadores deberán permanecer con presencia a bordo”.