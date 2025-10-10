Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, en la Torre de YPF en Puerto Madero, Buenos Aires, se firmó un acuerdo clave entre YPF y la multinacional italiana ENI para avanzar en el desarrollo del gas natural licuado (GNL) en la Argentina. La firma, que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral a cargo de las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose, marca un hito en el plan de exportación de Vaca Muerta, uno de los principales proyectos energéticos del país.

Terminado el acto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó declaraciones a la prensa y ahí estuvo La Opinión Austral. Sobre la actual gestión de YPF dijo: “Muchos años en la compañía, a veces uno quiere colgar los botines, todavía tiene mucho para dar, ha convertido esta empresa, ha cambiado esta empresa en corto tiempo, me parece que tiene mucho para dar al país”.

Relaciones con Estados Unidos

Sobre la compra de pesos argentinos por parte de Estados Unidos, Francos destacó: “El hecho trascendental, yo creo que único que el gobierno de Estados Unidos haya salido a comprar pesos de argentinos, creo que es una novedad para nuestro país, muy importante y una muestra de que la decisión política, no solo económica, del gobierno de Estados Unidos es apoyar a la Argentina y al presidente Milei”.

En cuanto a si esta relación afectaría el vínculo con China, señaló que “Argentina tiene con China relaciones comerciales que la seguirá teniendo porque es un comprador de productos de nuestro país, de manera que yo creo que otras cosas son las relaciones políticas y la que supongo que tendrá más que ver por ahí con la preocupación de los Estados Unidos”.

Presupuesto y gestión interna

Sobre la aprobación del presupuesto tras la última sesión de la Cámara de Diputados en la que José Luis Espert se tomó licencia y además renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Francos comentó: “Nosotros tenemos un candidato a presidente de la Comisión, no sé si ya está aprobado o no, pero ya se está trabajando, se está discutiendo y hay un cronograma de trabajo en la comisión para llevar a los funcionarios del gobierno a explicar el presupuesto”.

Estrategia bilateral

Finalmente, sobre los beneficios para Argentina del respaldo estadounidense, afirmó: “La Argentina tiene una relación con los Estados Unidos importante a partir del gobierno del presidente Javier Milei. Se ha convertido en una relación estratégica en el continente, Estados Unidos la considera de importancia trascendental para su país, para su gobierno y nosotros también, con lo cual tenemos una consecución de intereses recíprocos que nos han convertido en un aliado muy importante para ellos”.