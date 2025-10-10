YPF y la petrolera italiana ENI concretaron la firma del acuerdo de ingeniería de frente (FEED, por sus siglas en inglés). Se trata de un paso central hacia la concreción del megaproyecto Argentina LNG, que busca convertir a Vaca Muerta en un polo exportador de gas natural licuado (GNL).

El encuentro, que contó con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral, y fue encabezado por el presidente de YPF, Horacio Marín, y el CEO de ENI, Claudio Descalzi, y marcará un avance clave en el camino hacia la decisión final de inversión (FID).

El convenio fija el diseño de la infraestructura, presupuestos y cronogramas para la construcción de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) en el Golfo de San Matías, con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas métricas por año (MMTPA), equivalente a unos 60 millones de metros cúbicos diarios de gas procesado.

Según explicó Marín, la experiencia de ENI en proyectos de este tipo en Congo y Mozambique permitirá ganar eficiencia y reducir los plazos de ejecución. El megaproyecto podría escalar hasta 30 millones de toneladas anuales hacia 2030, posicionando a la Argentina como un nuevo jugador en el comercio internacional de gas.

La finalización del FEED está programada para fines de 2025. Las primeras exportaciones de GNL desde Vaca Muerta se proyectan para 2028-2029, con una inversión global estimada en u$s50.000 millones y acuerdos preliminares de venta ya asegurados en mercados estratégicos como Estados Unidos, Italia, Corea del Sur, Japón, India y Alemania.

Por su parte, el Presidente y CEO de YPF Horario Marín, en la previa del acto formal, a través de X, destacó: “Estamos dando un paso clave para el desarrollo del GNL argentino, que permitirá inversiones en el país de más de 30 mil millones de dólares durante los próximos cinco año”.

Antes de la ceremonia, según pudo saber La Opinión Austral, estuvo el presidente de la Nación Javier Milei en la Torre de YPF en Puerto Madero. Se realizó fotos junto a las autoridades presentes. Luego, se retiro del lugar y quedó en representación del Ejecutivo Nacional el jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Franco junto a José Rolandi, Director Titular de YPF.

El primero en tomar la palabra fue el CEO de ENI, Claudio Descalzi. Su alocución fue en inglés por lo que en la transmisión realizaron la traducción en simultaneo al español. Brindo un discurso cooperativo y colaborativo con proyección más que positiva para la producción nacional y la importancia del trabajo mancomunado para la generación de espacios de acuerdos que generen beneficios en materia de inversión.

Por otra parte, el CEO de YPF Horacio Marín brindó detalles sobre la importante inversión que significa este convenio clave para el desarrollo industrial del país y explicó que “la proyección económica del nuevo plan de desarrollo energético prevé exportaciones por 300 mil millones de dólares, una cifra que equivale a la mitad de lo que generó el campo argentino en exportaciones durante el último año. Este ambicioso proyecto, que se extenderá por 20 años (desde 2031 hasta 2050)”.

“Lo que contempla la creación de 50 mil puestos de trabajo directos e indirectos hasta 2030. Con el compromiso de los gobiernos provinciales y el respaldo de una inversión extranjera sin precedentes, el objetivo es duplicar la producción actual de Vaca Muerta y consolidar al país como uno de los principales exportadores de energía a nivel global”, continuó.

Sobre el final de su discurso, dijo “Respiro YPF, transpiro YPF, Pienso YPF, Amo YPF”.