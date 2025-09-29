Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó este lunes la cuarta reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, un espacio de diálogo creado tras la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores. La reunión se concretó en un contexto político marcado por la necesidad del Gobierno de retomar la iniciativa y recomponer acuerdos, luego de las recientes derrotas legislativas.

El encuentro se realizó a partir de las 10 de la mañana y contó con la participación de los consejeros designados: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional, Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. La secretaría técnica del Consejo estuvo a cargo de Cecilia Domínguez.

También se sumaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; los diputados nacionales Lisandro Nieri y Luciano Laspina; el senador mendocino Martín Kerchner; el economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el titular del Departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.

El presidente Javier Milei no estuvo presente, ya que continúa su recorrido de campaña por el interior del país. Este lunes se trasladará a Tierra del Fuego, y luego visitará Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos en el marco de su agenda electoral.

Durante la reunión, los distintos sectores —gobernadores, legisladores, empresarios y sindicalistas— plantearon sus reclamos y propuestas, mientras el Ejecutivo tomó nota de las inquietudes. Entre los principales temas discutidos se destacaron la reforma laboral y la reforma tributaria, ejes incluidos en los diez puntos del Pacto de Mayo.

La convocatoria tuvo lugar luego del viaje de Milei a los Estados Unidos, donde el mandatario mantuvo un encuentro con el expresidente Donald Trump y logró el compromiso de un apoyo económico de 20 mil millones de dólares por parte del Tesoro norteamericano.

Reunión reciente del presidente Javier Milei con el primer mandatario estadounidense Donald Trump.

Con ese respaldo, el Ejecutivo buscó fortalecer el espacio de diálogo institucional que representa el Consejo de Mayo, aunque hasta el momento no se informaron avances concretos tras los encuentros realizados en la Casa Rosada.