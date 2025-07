Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En declaraciones este jueves por la mañana a Radio La Red AM 910, el jefe de Gabinete Guillermo Francos lanzó fuertes críticas a los gobernadores provinciales en el marco del debate legislativo sobre proyectos sensibles para el equilibrio fiscal del Gobierno nacional. Entrevistado por el periodista Paulo Vilouta, Francos afirmó: “Es fácil exigir coparticipación mientras se aumentan ingresos brutos o se inflan gastos legislativos para conseguir apoyos. Que cada uno muestre con qué esfuerzo está contribuyendo”.

La entrevista se dio horas antes de que el Senado abriera el recinto para debatir iniciativas como el aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en Discapacidad. Desde el kirchnerismo advirtieron que “salen todos los proyectos juntos o vuelven a comisión”.

Mientras, en la víspera de una jornada legislativa crítica, los gobernadores de la extinta Juntos por el Cambio –entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA)– encabezaron una reunión virtual junto a sus senadores. La decisión fue unánime: no acompañarán este jueves los proyectos con media sanción.

Los gobernadores exigen que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se repartan de “manera equitativa, sin arbitrariedades”. En esa mesa, el vicegobernador Fabián Leguizamón en representación de Santa Cruz.

En este contexto, Francos defendió el ajuste fiscal y pidió a las provincias que rindan cuentas. “Nosotros seguimos permanentemente las cuentas de las provincias. Sabemos cuánto recaudan y cuánto se les envía por coparticipación. Hay que preguntarle a cada gobernador qué hicieron para reducir sus gastos: ¿bajaron contratos innecesarios? ¿Achicaron sus legislaturas? ¿O hicieron todo lo contrario?”, disparó.

“Que cada gobernador diga qué recorte hizo” Guillermo Francos

El jefe de Gabinete también señaló que muchos mandatarios provinciales aumentaron los ingresos brutos para cubrir déficit sin reducir estructuras políticas: “Es muy fácil mandar fondos a las legislaturas para que les aprueben proyectos, pero eso tiene un costo enorme para las cuentas provinciales”, advirtió.

ATN, combustible y el uso “discrecional” de fondos

Consultado sobre los anticipos del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos derivados del impuesto a los combustibles, Francos fue tajante: “Esos recursos están destinados a emergencias específicas, como incendios, tormentas o catástrofes. No se pueden repartir por simpatía ni presión política”. Y añadió: “Este Gobierno no tiene simpatías especiales. Nadie es de nuestra fuerza política”.

Ante los reclamos por una presunta distribución arbitraria, respondió: “¿Qué hacemos si ya repartimos todo y mañana hay una inundación? No podemos hacer magia. Si se gasta mal, se desprotege a las provincias cuando realmente lo necesitan”.

El fantasma de San José 1111: ¿se organiza desde el búnker de Cristina?

En otro pasaje picante de la entrevista, Francos deslizó que desde la residencia donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “se están articulando movimientos políticos para desestabilizar al Gobierno”. Señaló incluso que “la justicia debería fijar límites” y cuestionó que desde allí se puedan emitir mensajes políticos.

“Una prisión domiciliaria no puede ser un búnker político. Cuando ella publica algo, muchos dirigentes repiten palabras clave en el Congreso. A mí no me preocupa Cristina, es pasado. Pero si desde su domicilio se orquesta un plan para dañar al Gobierno, eso es grave y debería intervenir la Justicia”, sostuvo Francos.

Sobre las causas judiciales, fue categórico: “No está ahí por una cuestión política. Está por formar parte de un gobierno donde se cometieron ilícitos. La sentencia es clara”, afirmó, aludiendo a las condenas por corrupción vinculadas a la obra pública en Santa Cruz.

Advertencia al Congreso: veto y judicialización

En línea con el discurso del presidente Javier Milei, quien aseguró que “vetará cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal”, Francos ratificó que el Ejecutivo utilizará todas las herramientas legales para frenar cualquier intento de “romper el superávit”. “Si insisten, vamos a judicializarlo. No se puede prever un gasto si no se tiene previsto el ingreso. Eso lo establece claramente la ley de administración financiera”, explicó.

Consultado sobre el impacto de los proyectos en discusión, sostuvo que representan un golpe al rumbo económico: “No es que se pone en jaque al Gobierno, pero sí se pone en duda la credibilidad del camino que estamos construyendo para dejar atrás décadas de inflación y desorden fiscal”.

Francos también respondió al debate sobre la magnitud del impacto económico. Mientras los opositores sostienen que las medidas representan apenas un 0,11% del PBI, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó el costo en 2,5%: “Lo que dice Caputo es lo correcto. Aunque sea 0,11, cualquier cifra que rompa el equilibrio fiscal es insostenible”, afirmó.

Diálogo político, pero con condiciones

Vilouta le preguntó a Francos si no era momento de bajar tensiones y buscar consensos. El funcionario admitió que “no es momento de pelearnos”, pero remarcó: “Hay que hacer una revisión honesta. Este no es un Gobierno que busque confrontar por confrontar, pero tampoco vamos a ceder ante medidas que destruyen nuestro programa”.