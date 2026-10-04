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La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se desarrolló este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Miles de fieles recorren los casi 60 kilómetros que separan la ciudad de Buenos Aires de la Basílica de Luján, en una movilización que se estima histórica y que podría superar el millón de participantes.

En medio de la caminata, Crónica TV entrevistó a Guillermo Moreno, quien contó que participa de la peregrinación con las mismas intenciones que, según dijo, lo acompañan habitualmente: “La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, la familia, la comunidad”.

El dirigente también destacó el esfuerzo de los peregrinos frente a las condiciones climáticas. “Salimos con lluvia, pero bueno, este es el camino del pueblo, con lluvia, con sol”, expresó.

Durante la charla, Moreno vinculó la dimensión religiosa con las condiciones concretas de vida. A partir de una consulta sobre la salud mental y el sentido que muchas personas encuentran en la peregrinación, sostuvo que “la base material y la base espiritual van juntos”.

Según explicó, el trabajo y el acceso a la salud son parte de esa base material que permite desarrollar otras dimensiones del bienestar. “Cuando la base material, que es el trabajo, la posibilidad de tener todo tipo de salud espiritual, mental, naturalmente, física, no la tenés, los demá se te complica”, afirmó.

El dirigente participó de la perenigración a Luján.

Moreno también hizo referencia a los reclamos que recoge durante la caminata y utilizó el término “oprobio” para referirse a la situación que, según su perspectiva, atraviesa el país. En ese marco, sostuvo que el retorno a un proyecto político peronista debe darse “dentro de la ley y el orden”.

“La batalla cultural ya la ganó el Papa”

La conversación también giró hacia la próxima visita del Papa a la Argentina. Moreno aseguró estar “muy esperanzado” y anticipó su participación.

“Viene un Papa que sacó la espada”, afirmó al referirse al pontífice y a una de sus encíclicas.

A partir de allí, Moreno llevó la discusión al terreno político y cultural. Consideró que el Papa tiene un papel central en una disputa que durante los últimos años ocupó un lugar importante en el debate público.

“Ya la ganó el Papa, ya está”, sostuvo sobre la denominada “batalla cultural”. Y completó: “Cuando la batalla cultural tiene un general y del nivel del Papa, la batalla está ganada”.

El mensajeque publicó en redes

La misma mirada quedó plasmada en un mensaje que Moreno difundió posteriormente a través de sus redes sociales, donde relató parte de la experiencia religiosa y la vinculó directamente con su posicionamiento político.

“Fuimos a tomar la comunión como corresponde, nos dimos la paz. Estamos preparados para ser el ejército de su santidad en esta batalla cultural”, expresó.

En el mismo mensaje, Moreno planteó cuál considera que debe ser el camino para enfrentar la situación del país y reivindicó al peronismo como un proyecto colectivo.

“Para resolver el tema de la Argentina, un gobierno peronista que sabe lo que tiene que hacer, porque es un proyecto colectivo”, sostuvo.