Lo que debía ser el cierre habitual de una función de teatro de Juan Gil Navarro en “Misery“, terminó convirtiéndose en un momento inesperado para los espectadores; el actor tomó el micrófono y manifestó su enojo por una conducta que, según explicó, se repite con frecuencia durante las presentaciones teatrales: el uso de celulares en la sala.

Una vez terminada la obra, el actor decidió dirigirse a quienes se encontraban entre el público para expresar su malestar por las interrupciones y distracciones que se produjeron durante la función. “Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares… Una y otra vez, y otra vez y otra vez”, indicó Gil Navarro frente a los espectadores.

Lejos de terminar allí, el protagonista de “Misery” profundizó su reclamo y dejó, en claro, que comprar una entrada no significa que puedan ignorarse determinadas pautas dentro de una sala teatral. “Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y, mucho menos, a faltarle el respeto a quienes están prestando atención”, expresó, visiblemente molesto por lo sucedido.

Finalmente, Juan aprovechó el momento para realizar un pedido concreto al público y evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse durante las próximas presentaciones. “Así que, por favor, no tengan solo apagados los celulares, sino, tampoco, saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias”, cerró.

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