Guillermo Polke apoya el cambio de autoridades en la CAME

El presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y consejero titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Guillermo Polke, apoyó firmemente el llamado a asamblea de la entidad nacional para la renovación de autoridades.

El dirigente santacruceño repudió las especulaciones personales de algunos que “dicen ser dirigentes empresariales, y no son más que sellos de goma sin representación alguna como así también intromisiones de sectores ajenos a la institución que buscan socavar el fortalecimiento institucional de la CAME. En este contexto de pandemia, la entidad analiza las bases para seguir trabajando genuinamente en el reimpulso de un sector tan fuertemente golpeado como son las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas”.

Guillermo Polke es consejero titular de la CAME.

En una reunión virtual que se concretó el pasado fin de semana y de la que participaron 85 consejeros titulares, miembros del consejo suplente, el órgano de fiscalización y el tribunal de ética de todo el país, el 90% de sus integrantes acordó avanzar en el esquema institucional que permitirá la elección de autoridades de la CAME el 2 de octubre.

Como consejero titular, Polke opinó que “la CAME es la entidad más federal y representativa de las pymes argentinas, y no puede quedar a merced de los caprichos de ninguna persona, o de un grupúsculo que recurre a artimañas y a cualquier excusa para desbaratar o desestabilizar el regular funcionamiento democrático de la institución. Ya estamos hartos de aquellos que siempre encuentran una excusa para salirse con la de ellos en perjuicio del conjunto. Esa es la idea exactamente opuesta a los valores de nuestra institución, el personalismo y el vedetismo son ideas absolutamente incompatibles con el ejercicio democrático que impone el estatuto y la ley que rige el funcionamiento de nuestra entidad”, dijo Polke.

En este sentido, el referente empresarial indicó que “es por eso que la Federación Económica de Santa Cruz solicitó junto a una veintena de instituciones de todo el país, el llamado a una Reunión de Consejo Directivo de la CAME con el único objeto de tratar exclusivamente la inmediata convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de Asociados para la elección de los miembros del Consejo Directivo que reemplazarán a los cesantes por término cumplido. Que dicho requerimiento se ha formulado en virtud de lo dispuesto por el Art.16 del Estatuto”.

Sobre los ataques que sufrió la entidad en los últimos tiempos con denuncias infundadas, Polke advirtió: “No podemos permitir que estrategias oscuras y de poco vuelo generadas para que no se traten los estados contables bloqueen el derecho de los socios de renovar regularmente las autoridades, es decir; elegir y de ser elegidos como miembros del Consejo. No vamos a permitir el avasallamiento de la democracia interna de la institución, y estamos seguros que ningún organismo público se prestará a una maniobra de ningún sector contra la democracia y la transparencia”.

Por último, el titular de la FESC se mostró optimista que en la próxima elección los consejeros de la CAME van a elegir a las autoridades que sigan personificando y garantizando la unidad y equidad federal, más teniendo en cuenta los desafíos que representa la pandemia.

“La Federación Económica de Santa Cruz siempre ha bregado por la unidad y el diálogo, y éstas banderas serán expuestas en esta nueva elección de la CAME. Se vienen tiempos de renovación y planificación para poder dar respuesta a todos los sectores que componen esta gran institución. Cada región tiene sus características y asuntos, y esperan de la CAME no solo ser escuchados, sino acciones y protección para afrontar los retos y consecuencias que ocasiona esta pandemia. Por ello, es importante la unión de todos los dirigentes, para así diseñar las estrategias que brinden respuestas inmediatas para poder frenar esta sangría de quiebras de las pequeñas y medianas empresas, que son sin dudas, el motor para poner en marcha nuestro país”, sostuvo Polke