La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en el marco del juicio por la causa Cuadernos, donde está imputada por presunta asociación ilícita vinculada al cobro de coimas en la obra pública. En su exposición, lanzó duras críticas contra el proceso judicial, denunció irregularidades en la investigación y aseguró que es víctima de una persecución política.

La audiencia se desarrolló en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la exmandataria se presentó en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Durante su intervención, optó por no responder preguntas y realizó un extenso descargo con fuerte contenido político y judicial.

Críticas y acusaciones

En su declaración, Kirchner apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de haber llevado adelante un “manejo mafioso y criminal” de la causa.

“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, sostuvo. Además, cuestionó el uso de la figura del arrepentido y afirmó que se utilizó de manera irregular para construir acusaciones.

“Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”, denunció, al tiempo que remarcó que se “fraguaron pruebas” en su contra.

Rechazo a responder preguntas

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la negativa a contestar preguntas del tribunal. La exmandataria condicionó esa decisión a que se investigue previamente al fiscal de la causa.

“¿Sabe cuándo voy a contestar preguntas? Cuando lo llamen a Stornelli a declarar sobre las barbaridades que están comprobadas”, expresó ante los jueces.

El TOF 7 está integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes previamente habían rechazado un pedido de nulidad presentado por la defensa.

Cuestionamientos

Durante su exposición, Kirchner también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y el actual ministro de Economía Luis Caputo. En ese sentido, criticó la falta de investigaciones judiciales sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros temas como los parques eólicos.

“El día que citen a Macri por esos temas, voy a contestar preguntas… hasta ese día no voy a formar parte de este circo”, afirmó.

También cuestionó al presidente de la Nación, Javier Milei, por declaraciones realizadas en la Asamblea Legislativa, en las que -según recordó- anticipó su continuidad en prisión.

Cristina Fernández de Kirchner minutos antes de dar su declaración. FOTO: MAXIMILIANO LUNA.

Vinculo y contradicciones

La ex jefa de Estado se refirió además a su presunta relación con el empresario Lázaro Báez y señaló inconsistencias en las acusaciones en su contra.

“Dicen que estoy presa porque administraba todo en favor de Báez, y ahora sostienen que soy socia de todos los empresarios”, ironizó, cuestionando la coherencia de las imputaciones.

En ese marco, también puso en duda las más de 200 acusaciones por presunto cohecho y preguntó: “¿Cuándo, cómo, quién la recibió?”.

La defensa y el pedido de nulidad

La citación de Kirchner se produjo luego de que el tribunal rechazara un planteo de nulidad presentado por su defensa y otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido.

Su abogado, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos utilizados como prueba “fueron manipulados” y que las declaraciones de los imputados arrepentidos se obtuvieron bajo extorsión, por lo que no deberían ser consideradas válidas.

Un cierre con fuertes definiciones

En el tramo final de su declaración, la exmandataria calificó la causa como “un gran disparate” y dejó una frase contundente sobre su situación judicial.

“Me puedo morir presa con este sistema judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, concluyó antes de retirarse de la sala.

La audiencia se desarrolló con presencia de dirigentes políticos y público, que en distintos momentos manifestaron su apoyo con aplausos durante la exposición de la ex presidenta.