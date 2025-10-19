Your browser doesn’t support HTML5 audio
El científico argentino del Conicet, Alejandro Matías Fracaroli, desaparecido en Alemania desde el lunes pasado, fue encontrado sin vida este domingo, confirmaron fuentes policiales de ese país. El trágico desenlace puso fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad científica y a su familia.
De acuerdo con lo trascendido, el cuerpo del químico cordobés de 44 años apareció alrededor de las 12:15 (hora local) en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo.
La principal hipótesis de las autoridades alemanas, según informó la agencia EFE, apunta a un accidente: el investigador probablemente habría caído por causas aún desconocidas y terminado ahogado.
Fracaroli fue visto por última vez el martes, cuando no asistió a su trabajo en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde realizaba una pasantía desde el 26 de agosto. Su teléfono permanecía apagado hacía más de 20 horas, lo que encendió las alarmas y dio inicio al operativo de búsqueda.
Quién era Alejandro Fracaroli
Fracaroli contaba con una trayectoria sobresaliente. Además de su labor como investigador del Conicet, formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).
Su estadía en Alemania, prevista hasta fin de año, representaba un paso fundamental en su desarrollo profesional. Se dedicaba al diseño de telas nanoscópicas con potencial industrial, un campo de investigación innovador y de gran proyección internacional.
