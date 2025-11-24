Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El barrio General Urquiza, en la ciudad de Córdoba, quedó una vez más paralizado por el horror. A apenas una semana del hallazgo de una pierna y un corazón humano, este miércoles se sumaron nuevas piezas a un rompecabezas siniestro: encontraron una cabeza y un torso a solo 200 metros de donde se produjo el descubrimiento inicial.

La información fue confirmada por fuentes judiciales, que revelaron que los restos pertenecen a una mujer, de acuerdo con las primeras conclusiones forenses. Sin embargo, el avance de la causa abrió un escenario aún más inquietante: no descartan que haya una segunda o incluso una tercera víctima implicada en este caso que ya conmueve a toda Córdoba Capital.

Un inicio macabro: el perro que llevó una pierna a su casa

El caso comenzó días atrás, cuando Giuliana, vecina de la calle Andalucía al 3100, vivió una escena que jamás imaginó. Su perro regresó del baldío lindero con una bolsa entre los dientes. Al principio, pensó que se trataba de restos de animales, como solía suceder. Pero esta vez, algo era distinto.

“Vimos que era un pedazo grande, raro… cuando notamos el tatuaje fue terrible”, contó la mujer. Dentro de la bolsa había una pierna humana con un dibujo que parecía una mandala, una marca que ahora se analiza en las bases de datos de personas desaparecidas.

La mujer llamó de inmediato al 911, lo que derivó en un amplio operativo policial y forense en la zona.

Un barrio en alerta: denuncias previas y una zona liberada

Los vecinos aseguran que el sector es un “basural a cielo abierto”, un canal lleno de desechos donde suelen ver personas deambular a diario. “Es un peligro en todo sentido. Nadie controla nada”, afirmó Giuliana.

Ese terreno fue el epicentro del primer hallazgo, y ahora se convirtió en un sitio clave para la búsqueda de más restos.

Nuevos hallazgos: cabeza y torso en un radio de 200 metros

Este miércoles por la mañana, un hombre en situación de calle alertó nuevamente al 911 tras encontrar lo que parecía ser un torso humano. Minutos después, las fuerzas de seguridad confirmaron que se trataba de un nuevo resto compatible con el primer cuerpo.

También se halló una cabeza, lo que permite avanzar en la identificación mediante estudios odontológicos y genéticos. No obstante, los investigadores mantienen la cautela: algunos elementos podrían pertenecer a un tercer cadáver, según dejaron trascender.

Operativo ampliado: canes especializados y forenses peinando la zona

La Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, dispuso un refuerzo del operativo en Villa Urquiza. En el lugar trabajan:

Equipos forenses

División Canes con perros entrenados para detección de restos

Personal policial de rastreo

Criminalística y unidades especiales

Los trabajos se centran en un perímetro que abarca varias cuadras, ante la posibilidad de que aún haya partes del cuerpo sin encontrar.

La investigación: análisis del tatuaje y búsqueda de desaparecidas

El tatuaje hallado en la pierna sigue siendo una de las pistas principales. Se trata de un diseño tipo mandala que podría pertenecer a una mujer joven, aunque todavía no se estableció una identidad concreta. Paralelamente, se realiza un relevamiento de cámaras de seguridad y se toman declaraciones a vecinos para reconstruir movimientos sospechosos en días previos.

Un crimen rodeado de incógnitas

Con restos encontrados en distintos puntos del barrio y posibilidades de múltiples víctimas, la fiscalía trabaja contrarreloj para determinar:

El número total de personas involucradas

La causa y fecha de muerte

Si hubo descuartizamiento intencional o traslado de restos

Quién o quiénes podrían estar vinculados al hecho