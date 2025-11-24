La maquinaria para el desembarco de “Gran Hermano Generación Dorada” (Telefe) ya está en marcha; a tres meses del estreno previsto para febrero de 2026, Santiago del Moro, el conductor del reality, sorprendió al mostrar, por primera vez, la casa más famosa del país antes de que comiencen las obras de remodelación.

En la imagen que publicó, Del Moro aparece dentro de la vivienda acompañado por directivos del canal y la producción, entre ellos, Darío Turovelzky, Federico Levrino y Martín Borrillo, en un ambiente que se mantiene igual a como quedó al finalizar la última edición; el espacio muestra su diseño actual, con la estética reconocible del living y el comedor, evidenciando que la renovación, hasta el momento, no comenzó; según anticipó, cambiará, por completo, en cuestión de semanas.

“Hoy recorrimos la casa más famosa, previo a las remodelaciones y cambios para “Gran Hermano Generación Dorada”; se viene un antes y un después que va a dar que hablar; prepárense”, escribió Santiago, dando el puntapié oficial al operativo reestructuración.

Aunque no reveló detalles específicos, el mensaje fue interpretado como una señal de que, la nueva temporada, tendrá una identidad visual distinta a las anteriores; la intención sería modernizar la casa y adaptarla a una edición que incluirá dinámicas inéditas y un enfoque diferente en la convivencia, manteniendo las reglas tradicionales del formato pero con una impronta renovada.

Hace algunos meses, en una nota con “Intrusos” (América TV), el presentador se refirió a la novedad que traerá la próxima temporada. “Se viene, también, una nueva edición: una parte de la casa van a ser famosos y, otras, no, así que la gente ya se está anotando”, aseveró al ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Esta sería la cuarta temporada que hacemos desde la vuelta al canal de GH, así que hay que darle como una vuelta de tuerca”, indicó, sobre las novedades que preparan para el formato y cuánto interviene en la dinámica del programa. “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general; soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo; me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, reveló.

