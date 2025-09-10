Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El handball de Río Gallegos tiene la mirada puesta en Paraguay. El equipo Handball de Primera (HDP), conformado por jugadoras mayores de 35 años, confirmó su participación en la Copa América Master de Handball, que se desarrollará en Asunción entre el 23 y el 28 de septiembre. Sin embargo, a menos de dos semanas del viaje, aún resta cubrir parte de los costos de alojamiento y alimentación, que rondan los tres millones de pesos para todo el plantel.

La entrenadora Yamila Andrade, en diálogo con Radio LU12 AM680, explicó que el grupo ya tiene asegurado en su mayoría los pasajes aéreos, aunque todavía necesitan colaboración para cubrir la estadía. “Estamos pidiendo ayuda en redes porque nos falta el costo del alojamiento. Somos once jugadoras y dos DT. Todo suma, desde cien pesos hasta lo que puedan aportar. El alias es viajehandball.2025 a nombre de Claudia Santana”, detalló.

Trayectoria en crecimiento

El equipo surgió como una iniciativa entre amigas que buscaban seguir vinculadas al deporte después de sus años en primera división. El nombre HDP, que combina humor con la sigla de “Handball de Primera”, refleja ese espíritu. Con Andrade, profesora de Educación Física y exjugadora del Rocha, comenzaron a competir en torneos internacionales en Chile, donde lograron resultados destacados: campeonas invictas en dos ediciones de la Copa Chapuzón y en la Liga Patagónica disputada en Gallegos, Punta Arenas y El Calafate.

“El nivel es bueno y venimos con resultados muy positivos, por eso apareció esta posibilidad de probarnos en un torneo más grande como la Copa América”, contó Andrade. La competencia reunirá a más de 500 atletas de ocho países y tendrá como sedes la Confederación Paraguaya de Handball, además del SND Arena, el León Condou y la Cooperativa Lambaré. En la categoría +30, donde jugarán las riogalleguenses, participarán nueve equipos de países como Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana, lo que anticipa un nivel exigente.

La entrenadora destacó que muchas de las jugadoras de HDP llevan más de dos décadas juntas en las canchas. “Entrenamos una vez por semana en el gimnasio 17 de Octubre, pero nos conocemos mucho. Varias juegan desde los 13 o 14 años juntas y eso hace la diferencia”, explicó. Incluso, Andrade ingresará como jugadora, gracias a una excepción que permite competir con dos años menos que la categoría.

El viaje será diverso: algunas integrantes partirán desde El Calafate, otras desde Punta Arenas y habrá quienes combinen vuelos hasta Buenos Aires y colectivos desde Formosa. “Es todo un esfuerzo económico, porque desde Santa Cruz todo queda lejos y cada salida es un gasto importante”, reconoció la DT.

La Copa América Master es también un desafío personal y colectivo. “Más allá de que uno siempre quiere ganar, la experiencia de viajar juntas y representar a la provincia es única. Vamos con mucho entusiasmo, pero necesitamos el apoyo de la comunidad para cubrir lo que falta”, insistió Andrade.

Además de la colecta, el equipo se mantiene activo en redes sociales a través de la cuenta @hdp_40 en Instagram, donde difunden información sobre el deporte y abren la invitación para que nuevas jugadoras se sumen.

En expansión

El handball no perdió protagonismo en la región. Desde instituciones como el Rocha, el 17 de Octubre o el Benajmín Verón, la disciplina se mantiene viva en categorías formativas y juveniles. Andrade, que también dirige equipos infantiles, celebró el crecimiento paulatino: “Hace poco los chicos que entreno salieron campeones en un provincial. La idea es seguir sumando espacios y equipos”.

La cuenta regresiva ya comenzó. El 22 de septiembre HDP pondrá rumbo a Asunción con la ilusión de representar a Río Gallegos y a Santa Cruz en un torneo continental. El grupo busca recaudar lo que falta para completar la estadía, confiando en que la comunidad acompañe esta aventura deportiva.

En palabras de Andrade, la clave está en “el esfuerzo compartido y en mantener viva la pasión por un deporte que nos dio tantas alegrías”. La Copa América será, para ellas, mucho más que un torneo: será la confirmación de que el handball de la Patagonia también tiene lugar en la escena internacional.