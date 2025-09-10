Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Villa de Merlo, en la provincia de San Luis, fue escenario este 7 de septiembre de la tercera edición de su Media Maratón, una competencia que ya se ganó un lugar en el calendario nacional de las carreras de calle. Con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, el evento reunió a atletas de distintos puntos del país que se midieron en un circuito marcado por la belleza serrana y las dificultades del relieve.

Entre ellos sobresalió la actuación de Patricio Capella, representante de Río Turbio, quien corrió los 10 kilómetros y consiguió una destacada performance: primero en su categoría y quinto en la clasificación general.

Una carrera exigente en las sierras puntanas

El circuito, con largada en el Casino Flamingo —punto emblemático de la localidad—, se caracterizó por su dureza. Así lo relató el propio Capella al compartir su balance de la competencia: “Fue un circuito muy duro por su relieve, arrancamos con un kilómetro de subida y después el resto fue irregular, como caracteriza a Merlo por su geografía”.

El santacruceño explicó que la estrategia fue clave para mantenerse entre los mejores: “Salí regulando el ritmo junto al pelotón de punta en los primeros kilómetros y luego hicimos un cambio de ritmo para desprendernos del segundo grupo. Logré mantener la distancia hasta el final, donde hubo otro cambio y pude sacar una diferencia importante”.

Con esa táctica, Capella completó la prueba en 39 minutos y 10 segundos, un registro que lo posicionó entre los corredores más destacados del día.

Más allá del resultado deportivo, Capella expresó su emoción por el logro y lo dedicó a quienes lo acompañan en cada etapa: “Este triunfo se lo dedico a mis padres, a mi esposa Flavia, a mi entrenador Darío, a toda mi familia en general y a toda mi querida Cuenca. Gracias a todos por el apoyo y el aguante de siempre”.

El atleta remarcó también el valor colectivo de su participación: representar a la Cuenca Carbonífera en competencias nacionales y demostrar que, con esfuerzo y disciplina, desde Santa Cruz se puede estar en los primeros planos del atletismo argentino.

Un paso más en el camino

La Media Maratón de Villa de Merlo dejó en claro por qué se consolida como una de las pruebas más atractivas del país: un recorrido desafiante, un marco natural imponente y la convocatoria de corredores de alto nivel.

Para Patricio Capella, la jornada quedará grabada como un nuevo hito en su carrera: el reconocimiento a meses de entrenamiento y la confirmación de que el atletismo del sur argentino sigue creciendo, con referentes que llevan la bandera de la provincia a lo más alto.