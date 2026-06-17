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La Selección argentina comenzó la defensa del título mundial con una actuación inolvidable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, con un Lionel Messi brillante que volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol.

El capitán argentino convirtió los tres goles del encuentro y fue la gran figura de la jornada. Con este triunfo, la Albiceleste quedó como líder de su grupo a la espera del partido entre Austria y Jordania.

Messi, dueño de un récord histórico en los Mundiales

Lionel Messi volvió a alcanzar la cima del fútbol mundial. Su hat trick ante Argelia le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.

El primer tanto del partido, con un remate desde afuera del área, no solo abrió el marcador para Argentina, sino que también significó una nueva marca histórica para el rosarino.

Con sus goles, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, la misma cifra que Klose logró durante su carrera mundialista.

El 10 superó a Pelé

La noche en Kansas City también tuvo otro récord especial. Messi superó a Pelé y se convirtió en el máximo contribuidor de goles en la historia de los Mundiales.

El astro argentino llegó a una cifra impresionante entre goles y asistencias, dejando atrás al histórico brasileño, quien había liderado esa estadística durante décadas.

A sus 38 años y disputando su sexto Mundial, Messi continúa ampliando su legado en el torneo más importante del fútbol internacional.

Una leyenda que todavía va por más

Antes del Mundial 2026, Messi había reconocido que esta competencia probablemente sería su última Copa del Mundo. Sin embargo, su presente demuestra que todavía mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias.

Ahora, el próximo objetivo individual del capitán argentino será superar definitivamente a Klose y quedar como el máximo goleador en soledad de la historia mundialista.

Aunque por delante todavía aparece la competencia de figuras como Kylian Mbappé, quien también pelea por esa marca, la historia de Messi en los Mundiales ya quedó grabada para siempre.

Más allá de los récords personales, el gran sueño del 10 sigue siendo el mismo: volver a llevar a Argentina a lo más alto y conquistar una nueva estrella.