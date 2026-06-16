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La Selección argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Argelia por el Grupo J, con un Lionel Messi inspirado que fue la gran figura del encuentro y convirtió los tres goles del triunfo.

El campeón del mundo estrenó su corona con autoridad y quedó como líder de su zona, a la espera del resultado del partido entre Austria y Jordania. La ilusión argentina volvió a encenderse con una actuación memorable del capitán.

El inicio del partido tuvo a Messi como protagonista desde los primeros minutos. A los cuatro minutos, el delantero había marcado un gol que finalmente fue anulado por posición adelantada.

Poco después, Argelia también tuvo un tanto invalidado por fuera de juego, en una señal de alerta que la Selección argentina supo interpretar.

A partir de ese momento, Argentina comenzó a imponer su juego y encontró la ventaja a los 16 minutos. Rodrigo De Paul recuperó una pelota en campo propio y lanzó un pase preciso que dejó a Messi frente al arco rival.

El rosarino recibió en velocidad, encaró a la defensa africana y sacó un zurdazo letal que venció al arquero Luca Zidane para poner el 1-0.

El festejo mostró la emoción del capitán, que volvió a disputar una Copa del Mundo y dejó en claro que sigue siendo determinante con la camiseta argentina.

Hat trick de Messi y una marca histórica en los Mundiales

En el segundo tiempo llegó la mejor versión de la Albiceleste. Messi volvió a aparecer a los 59 minutos para aprovechar un rebote y marcar el segundo gol de la noche.

Cuando faltaban 15 minutos para el final, el número 10 completó su hat trick con una definición precisa contra un palo, sellando la goleada argentina.

Con sus tres goles ante Argelia, Messi alcanzó los 16 tantos en Mundiales e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia.

Argentina arrancó con todo la defensa del título

A pesar de sus 38 años, Messi mostró un nivel físico y futbolístico destacado, dejando atrás las dudas generadas por una lesión sufrida antes del torneo con Inter Miami.

Rodrigo De Paul también tuvo una actuación clave, generando juego y asociándose constantemente con el capitán argentino.

Con este triunfo, Argentina se convirtió en la primera selección sudamericana en ganar en el Mundial 2026 después de los resultados de Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil.

La Albiceleste volverá a jugar el próximo lunes ante Austria desde las 14 (hora argentina) en el Dallas Stadium, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 a las 23.

El MINUTO A MINUTO DE ARGENTINA VS ARGELIA POR EL MUNDIAL 2026

¡FINAL DEL PARTIDO!

79 MINUTOS: ¡SALIÓ MESSI!

El 10 se retiró reemplazado por Nico Paz. También ingresó Otamendi por Cuti Romero.

23:39 hs. ¡TRIPLETE DE LIONEL MESSI!

A los 75 minutos, la Pulga sacudió un zurdazo desde la medialuna para meter la pelota contra el palo derecho de Zidane. De esta manera, llegó a 16 goles en Mundiales e igualó al emblemático delantero alemán Klose como máximo artillero en Copas del Mundo.

Argelia mostró las garras

A los 68 minutos el elenco africano intentó llevar peligro con un tiro en la puerta del área que se fue cerca del palo derecho del Dibu Martínez.

23:23: ¡GOOOOL DE MESSI!

23:18. Doble modificación en Argentina a los 54 minutos

Nicolás González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez. 23:16. ¡TREMENDA ATAJADA DE ZIDANE!

El hijo de Zinedine sacó un excelente manotazo para impedir el grito de Lautaro Martínez. 23:13. Messi rompió el hielo del complemento

La Pulga buscó finalizar un ataque con un disparo desviado desde la puerta del área. 23:08. ¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Argentina: Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.

¡Final del primer tiempo!

La Selección argentina le gana 1-0 a Argelia al término del primer tiempo del partido correspondiente a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El único gol en lo que va del encuentro lo hizo Lionel Messi con una tremenda definición desde afuera del área a los 17 minutos de juego. Además, hubo un tanto anulado a cada selección por posición adelantada.

22:41 Se acerca el final del primer tiempo

La Selección argentina le gana 1-0 a Argelia a los 39 minutos de la primera mitad.

22:27 Pausa de hidratación

Los jugadores tendrán un rato para refrescarse a los 23 minutos del primer tiempo, con el resultado 1-0 a favor de la Selección argentina.

¡Gooool de Messi!

El capitán de la Selección argentina marcó el 1-0 ante Argelia a los 16 minutos del primer tiempo en el debut del equipo de Lionel Scaloni en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

22:11 Se salva la Argentina

Fares Chaibi había abierto el marcador a los ocho minutos con una buena definición al primer palo tras quedar solo frente al “Dibu” Martínez, pero el gol fue anulado por offside.

22:08 Gol anulado a Messi

El astro argentino había abierto el gol con una fantástica definición a los cinco minutos, pero fue anulado por posición adelantada.

22:06 Avisa la Selección

Lautaro Martínez cabeceó dentro del área y el arquero argelino contuvo sin mayores problemas. De todas maneras, la jugada estaba invalidada por un offside del delantero argentino.

22:02 ¡Empezó el partido!

La Selección argentina ya se enfrenta con Argelia en su debut en el Mundial 2026.

La emoción argentina durante el himno

La emoción se hizo sentir desde el primer momento, especialmente cuando los jugadores y los hinchas argentinos entonaron el himno nacional antes del comienzo del encuentro.

El equipo de Scaloni para el debut ante Argelia

El entrenador argentino confirmó la formación titular para el estreno mundialista. La Selección sale a la cancha con:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El esquema elegido por Scaloni mantiene la flexibilidad característica del ciclo del entrenador. Según el desarrollo del partido, Argentina puede transformarse en un 4-3-3, 4-4-2 o 4-3-1-2, buscando adaptarse a las necesidades del encuentro.

La cábala que continúa: Tapia compartió una foto con Messi y De Paul

En la previa del debut ante Argelia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una imagen junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La postal volvió a mostrar una tradición que acompaña al exitoso ciclo de Scaloni: los integrantes de la delegación argentina compartiendo una tarde de mates antes de los partidos importantes.

La Selección inicia así su participación en la Copa del Mundo norteamericana, con el objetivo de defender el título y mantener viva la ilusión de los hinchas argentinos.

El homenaje de Conmebol a la Selección: “¡A brillar, Argentina!”

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) sorprendió con un homenaje especial para la previa del debut argentino. La organización publicó una ilustración inspirada en la estética de Oktubre, el histórico segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con la frase “¡A brillar, Argentina!”, la imagen mezcló fútbol, rock y cultura popular argentina. El diseño incluyó banderas albicelestes, bombos, hinchas y referencias a distintas generaciones de campeones mundiales.

La ilustración también reunió caricaturas de futbolistas actuales e históricos, junto a figuras representativas del fútbol argentino, en un reconocimiento al vínculo entre la Selección y la identidad nacional.

Argentina comienza su camino en el Mundial 2026 con la misma meta que en Qatar: volver a levantar la Copa.