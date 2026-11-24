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El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el avance de la compañía en el desarrollo del norte de Vaca Muerta tras presentar la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena. “Seguimos creciendo en Vaca Muerta”, expresó el directivo al referirse a la iniciativa que contempla una inversión estimada de US$11.688 millones durante los próximos 21 años.

El anuncio fue realizado este martes por Marín a través de su cuenta de X, donde confirmó la presentación formal del proyecto, que YPF desarrolla junto a la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., en asociación con la estadounidense Chevron.

Según detalló el titular de la petrolera, el desarrollo de Narambuena contempla la perforación de 606 pozos y permitirá alcanzar una producción de 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045. Además, se proyecta una producción asociada de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas.

“Esto también significa US$33.000 millones en exportaciones y cerca de 3.000 puestos de trabajo”, señaló Marín.

El plan de US$44.000 millones para desarrollar el norte de Vaca Muerta

Narambuena representa la segunda de las tres grandes iniciativas que YPF impulsa para expandir la producción de hidrocarburos en el norte de Vaca Muerta mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El programa integral contempla inversiones por aproximadamente US$44.000 millones durante los próximos 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una capacidad de producción conjunta estimada en 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

La primera iniciativa presentada por la compañía fue Bajo del Toro, mientras que la tercera comprende el desarrollo de las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza. De esta manera, Narambuena se incorpora a un esquema de inversiones de gran escala que busca ampliar la capacidad productiva de la formación neuquina.

La presentación de esta nueva solicitud de adhesión al RIGI se produce pocos días después de que YPF consiguiera la aprobación del régimen para Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de gas natural licuado que desarrolla junto a la italiana Eni y XRG, compañía vinculada a Abu Dabi.

Con estos avances, la petrolera profundiza una estrategia que combina el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional con el desarrollo de infraestructura y proyectos destinados a incrementar las exportaciones energéticas argentinas.

“Cada uno de estos proyectos nos acerca a una Argentina con más producción, más trabajo y más energía para exportar al mundo”, concluyó Marín.