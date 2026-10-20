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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se tramiten en un juicio único, que comenzará el viernes 23 de octubre, al revocar la separación de los debates dispuesta por el Tribunal Oral Federal 5.

La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I, con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.

El tribunal hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), revocó el punto que dispuso el desdoblamiento de los debates y dejó parcialmente sin efecto la fijación de una fecha distinta para el inicio del juicio de Hotesur respecto de Los Sauces.

De acuerdo a la resolución, el debate de la causa Los Sauces estaba previsto para el viernes 23 de octubre de 2026, a las 10:00, mientras que el de Hotesur tenía fecha de inicio para el 19 de marzo de 2027. Con el fallo de Casación, ambos procesos se tratarán de manera conjunta desde este viernes, en el marco de la causa Los Sauces y su conexa Hotesur.

Petrone sostuvo que el desdoblamiento no estaba suficientemente fundado y que la conexidad entre ambos procesos respondía a razones jurídicas vinculadas con las reglas que rigen el concurso de delitos, y no a una mera conveniencia instrumental.

El magistrado consideró que las dificultades organizativas, la cantidad de testigos o la extensión del debate no bastaban para modificar una modalidad de tramitación conjunta establecida años atrás. En cambio, señaló que esos aspectos debían atenderse mediante medidas concretas de organización del juicio.

Barroetaveña adhirió a esa postura y señaló que la resolución del tribunal oral contenía una fundamentación aparente y dogmática, además de afectar la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.

En disidencia, Slokar propuso declarar inadmisibles los recursos, al considerar que la decisión del tribunal oral involucraba medidas ordenatorias del debate que, como principio, son propias del órgano de juicio.

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