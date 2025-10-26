En una noche cargada de cánticos, abrazos y banderas, el búnker de Fuerza Santacruceña fue el epicentro del festejo tras la victoria que, con el escrutinio avanzado, le aseguró dos de las tres bancas en disputa para Santa Cruz. Desde allí, Moira Lanesan Sancho agradeció a la militancia y reivindicó el perfil de una campaña “muy austera” que, según subrayó, se sostuvo “con casi nada” y con “un trabajo muy grande de todos los militantes de la provincia”.

“Se viene una nueva etapa, estamos muy felices”, dijo Lanesan y remarcó el respaldo de los vecinos y vecinas que “confiaron en nosotros”. En ese sentido, definió el resultado como un mensaje político claro: “Ganamos en toda la provincia de Santa Cruz, esto quiere decir algo. Quiere decir que estamos cansados de la violencia que vivimos, de la no articulación entre las diferentes localidades. Hoy Santa Cruz se pone de pie por todos los derechos que nos sacaron, los subsidios, por todos los que hoy no podemos llegar a fin de mes”.

La diputada electa puso el foco en lo que viene dentro del Congreso: “Creo que tener dos manos en el Congreso de la Nación que puedan defender los derechos de todos los santacruceños y santacruceñas es algo que necesitamos, que queríamos y que hoy es un hecho”. En su repaso, también mencionó a los referentes de su espacio: “Esto también es un trabajo de Juanca y de todos los otros candidatos, no nos olvidemos de ellos”, dijo, en alusión a Juan Carlos Molina y al resto de la lista.

La dirigente agradeció especialmente a la estructura partidaria y al liderazgo provincial: “Muy contenta, muy agradecida a la militancia con todo mi corazón, a mi conductor, Pablo Grasso, él nos acompañó desde el día 1”. Y cerró con una consigna que combinó celebración y agenda: “Ahora a festejar y trabajar más que nunca”.

El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en Santa Cruz atravesó toda la jornada y formó parte del telón de fondo de los festejos. Con el reparto final de bancas, Fuerza Santacruceña colocó dos escaños en la Cámara de Diputados, mientras que La Libertad Avanza se quedó con uno. El resultado reconfiguró la representación santacruceña y marcó el comienzo de una etapa que, como señaló Lanesan Sancho, buscará articular demandas provinciales y defender “los derechos de los santacruceños y santacruceñas” en el recinto.