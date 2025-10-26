Con el 99,86 % de las mesas escrutadas, la provincia de Santa Cruz definió sus representantes para el Congreso Nacional en las elecciones legislativas 2025. La lista de Fuerza Santacruceña se impuso con el 32,10 % de los votos, seguida por La Libertad Avanza, que obtuvo el 31,66 %, y en tercer lugar Por Santa Cruz, con el 15,47 %.

Gracias a este resultado, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan ingresarán al Congreso por la mayoría, mientras que Jairo Guzmán ocupará la banca correspondiente a la minoría. En tanto, Daniel Álvarez, candidato del gobierno provincial, quedaría fuera de la Cámara de Diputados.

Molina celebró “una victoria del pueblo”

Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, Juan Carlos Molina habló con La Opinión Austral y otros medios desde el búnker de su partido en Caleta Olivia.

“No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, no ganaron las balas. Ganó la gente, ganaron los que están buscando trabajo, los que están buscando comer, ganaron los discapacitados”, expresó el referente de Fuerza Santacruceña.

El dirigente destacó que el resultado representa el fin de un ciclo político en la provincia. “Perdió este modelo injusto para nuestra provincia y para nuestro país. Yo no enfrenté a nadie; me enfrenté al modelo de crueldad, de acoso, de abandono”, señaló.

“Se metieron con nosotros, con nuestras familias, y eso no está bien. Hoy la urna habló”, concluyó Molina.

Renovación legislativa y Boleta Única de Papel

El domingo 26 de octubre, millones de argentinos participaron de las elecciones legislativas nacionales 2025, en las que se renovaron 127 bancas de diputados y 24 de senadores. En Santa Cruz, se eligieron tres diputados nacionales en reemplazo de Roxana Reyes (UCR), Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) y Facundo Prades (Por Santa Cruz).

La jornada resultó histórica, ya que se estrenó la Boleta Única de Papel. Luego de décadas de debate, el nuevo sistema buscó transparentar el proceso electoral, eliminar el robo de boletas y asegurar igualdad de condiciones entre todas las fuerzas políticas. La BUP consistió en una sola hoja a color que incluía todas las listas de candidatos, organizadas en columnas por partido y en filas según la categoría electoral.

Candidatos santacruceños

El 27 de agosto, el Juzgado Federal con Competencia Electoral confirmó la oficialización de ocho listas de candidatos a diputados nacionales para los comicios en Santa Cruz. Además, realizó el sorteo que definió la ubicación de cada fuerza en la BUP, que se implementó por primera vez en la provincia.

Después del procedimiento, realizado en la sede del Juzgado Federal de Río Gallegos, los partidos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

La Libertad Avanza (LLA) – Encabezada por Jairo Henoch Guzmán, acompañado por Perla Rocío Marcela Gómez de la Fuente y Matías Daniel Alzugaray.

Jairo Guzmán. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

PRO – Propuesta Republicana – Liderada por el ex concejal Leonardo Roquel, secundado por Andrea Gallegos Mansilla y Horacio Alberto Padín.

El candidato del PRO llegando a la Escuela N° 61. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Fuerza Santacruceña – Frente integrado por el Partido Justicialista, Kolina, Unidad Popular y el Partido de la Victoria. Encabezado por el sacerdote Juan Carlos Molina, acompañado por Moira Lanesan Sancho y el abogado Hugo Amadeo Figueroa.

Juan Carlos Molina, candidato de Fuerza Santacruceña. FOTOS: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Coalición Cívica – ARI – Con Pedro Muñoz como primer candidato, junto a Mariana Olmos y Omar Fernández.

Pedro Muñoz, candidato a diputado, votó en el Secundario N°36. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Proyecto Alternativo – Espacio conducido por Jorge Cruz, secundado por Johana Busto y Mario Lozano.

Jorge Cruz. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) – Lista encabezada por Gabriela Ance, acompañada por Luis Fernando Díaz y Oriana Toloza Osores.

Gabriela Ance, candidata a diputada nacional Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Por Santa Cruz – Alianza liderada por José Daniel Álvarez, acompañado por Gisella Anabel Martínez y Juan José Ortega.

Daniel Álvarez, actual jefe de Gabinete de Santa Cruz y candidato de Por Santa Cruz. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Movimiento al Socialismo (MAS) – Con Jorge Jesús Mariano a la cabeza, junto a María Victoria Gaspari y Gustavo Daniel Nauto.

Jesús Mariano, MAS. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

