En el marco de un extenso debate en el Congreso, la diputada nacional Ana María Ianni se pronunció en contra de la modificación de la Ley de Glaciares y planteó que el eje de la discusión no debe ser una supuesta oposición entre ambiente y desarrollo, sino la forma en que se gestionan los recursos naturales.

“Esta discusión no se puede plantear como una disyuntiva entre el ambiente y el desarrollo. Es una falsa dicotomía que no nos ayuda a tomar decisiones certeras”, afirmó durante su intervención, tras más de 11 horas de debate.

La legisladora remarcó que en la Argentina es posible compatibilizar producción y cuidado ambiental, y puso como ejemplo a Santa Cruz. “Concentra la mitad de la exportación de oro y plata del país, desarrolla múltiples proyectos productivos, pero al mismo tiempo protege la mayor superficie glaciar del continente y sostiene uno de los principales destinos turísticos naturales”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que la clave está en la regulación estatal: “La pregunta no debería ser si se puede o no se puede, sino cómo se hace. Y eso se logra con un Estado presente, con zonificación territorial, evaluaciones de impacto ambiental obligatorias y vinculantes, inventarios científicos actualizados y control efectivo”.

“Los glaciares son reservas estratégicas de agua”

Ianni advirtió sobre la creciente crisis hídrica a nivel global y su impacto en el país. “La demanda mundial de agua supera la capacidad natural de reposición. Estamos consumiendo ahorros de los acuíferos y de los glaciares”, alertó.

En ese marco, señaló que la escasez de agua “ya no es solo un problema ambiental, es una cuestión política, económica y estratégica”, y subrayó que la Argentina no está ajena a esta problemática.

También hizo referencia al avance del cambio climático: “No es una agenda impuesta desde afuera, es una realidad que golpea al mundo y a nuestro país, sobre nuestros ríos, economías regionales y comunidades que dependen del agua”.

El retroceso del glaciar Perito Moreno

Uno de los momentos más contundentes de su exposición fue cuando mostró una imagen del Glaciar Perito Moreno para evidenciar su retroceso.

“En solo 97 días, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, perdió casi un kilómetro cuadrado de su masa de hielo”, afirmó, al tiempo que explicó que los datos surgen de monitoreos científicos realizados en conjunto con el Parque Nacional Los Glaciares.

“Hace un tiempo estaba en una zona de equilibrio y hoy ha comenzado una fase de profundo retroceso. Negar esto es una irresponsabilidad política e histórica”, advirtió.

Críticas al Gobierno nacional

La diputada cuestionó además la postura del Ejecutivo frente al cambio climático y la política ambiental. “Con ese negacionismo, se retiró a la Argentina de negociaciones climáticas internacionales, se desmantelaron capacidades institucionales y hoy se impulsa esta modificación para ponerla al servicio de intereses de corto plazo”, sostuvo.

Según planteó, la iniciativa implica “resignar soberanía” sobre los recursos naturales en favor de intereses extractivos.

“Estamos discutiendo cómo se gobiernan los recursos”

En el tramo final de su discurso, Ianni apeló a la tradición política del peronismo y citó a Juan Domingo Perón, al recordar su planteo sobre la soberanía de los recursos naturales y su uso racional.

“No estamos discutiendo minería sí o minería no, estamos discutiendo cómo se gobiernan los recursos naturales en la Argentina”, concluyó.

Finalmente, y en representación de Santa Cruz, ratificó su postura: “Por nuestro compromiso histórico y por el legado de conservar y proteger nuestros recursos para las futuras generaciones, vamos a votar en contra de esta propuesta de modificación de la Ley de Glaciares”.