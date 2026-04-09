La historia de Silvina Luna, la modelo y actriz que dejó una huella imborrable en el espectáculo argentino, se prepara para llegar a Netflix; la plataforma de streaming mostró le trailer de “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, una película documental que se propone mostrar el camino de una mujer que decidió convertir su dolor en un mensaje de concientización social.

El proyecto, que cuenta con la dirección de Nico Petrich y la producción de Pampa Films junto a Studio23, tiene previsto su estreno para el año 2027; esta obra no es solo un homenaje, sino el cumplimiento de una voluntad expresa de la propia Silvina, quien registró material exclusivo con el fin de que, su experiencia, no quedara en el olvido.

A través de la lente de este documental, los espectadores podrán acceder a los últimos años de la modelo mediante material inédito capturado por ella misma; la narrativa se centra en la paradoja de una carrera meteórica que se vio truncada por las consecuencias de lo que, originalmente, se presentó como una intervención estética de rutina, pero que terminó desencadenando un daño irreversible en su salud.

La pieza audiovisual explora tres frentes de conflicto que, Luna, debió afrontar simultáneamente: una batalla médica por su supervivencia, una disputa judicial por justicia y una lucha cultural contra los mandatos de belleza impuestos y la violencia estética.

El motor principal detrás de esta producción ha sido Ezequiel Luna, hermano de la modelo, quien acompañó cada paso de este proceso; él mismo fue el encargado de transmitir la urgencia con la que, Silvina, deseaba que este registro viera la luz, destacando la lucidez y el propósito que ella mantuvo hasta sus últimos días.

“Silvina me pidió, hasta el final, que la filmara; ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando; quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”, reveló Ezequiel.

Bajo la supervisión de los productores Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky, el documental promete ser un retrato de alta fidelidad emocional; al integrar testimonios y grabaciones personales, la película reconstruye la identidad de Silvina Luna más allá de la pantalla, posicionándola como una referente de la lucha contra los imperativos sociales.

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