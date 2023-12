Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei convocó para este martes a los gobernadores a una reunión en la Casa Rosada, donde estuvo presente La Opinión Austral y radio LU12 AM680 de Río Gallegos para tratar una serie de temas económicos como la compensación de la quita del Impuesto a las Ganancias, transferencias de recursos, y el apoyo a una serie de medidas que quiere impulsar el Gobierno nacional en el Congreso.

Los primeros en llegar a la Casa de Gobierno fueron Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe e Ignacio Torres de Chubut, quien llegó minutos antes de las 12 horas y habló, en exclusiva con La Opinión Austral, del trabajo conjunto con el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal para revalozarizar la Cuenca del Golfo San Jorge. “Vamos a hacer un planteo de que se empiecen a trabajar las áreas hidrocarburíferas ociosas o sino que nos den la posibilidad de concesionárselas a otros”, confirmó la Torres a los enviados especiales del Grupo La Opinión Austral, Ian Grandon Soporski y Camila Ferrer Pose.

Acerca de la reunión con Milei destacó que haya diálogo y una agenda común. “Todos queremos que la vaya bien a este gobierno y si tiene la humildad suficiente para escuchar todas las voces y sobre todo escuchar al interior, ese apoyo, va a ser contundente en este primera etapa”, subrayó el gobernador chubutense.

Y si bien reconoció que hay “diferencias conceptuales” con el Gobierno nacional “en Chubut no estamos a favor de retrotraer la medidas de ganancias. Creemos que tiene que haber una descentralización de las arcas que implica coparticipar parte del impuesto a créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque). No es complicado, si hay acuerdo se puede avanzar, seguramente habrá un funcionario de Economía estudiando un poco el impacto fiscal que nosotros entendemos que si bien no compensa la totalidad es una forma de empezar a descentralizar las arcas nacionales”.

En líneas generales, Torres consideró que Argentina tiene “una matriz fiscal regresiva, distorsiva y profundamente centralista: “Los últimos impuestos que se crearon se recaudan íntegramente de las arcas nacionales. El objetivo de esta reunión tiene que se repensar esa matriz fiscal para ir hacia una más progresiva y sobre todo más federal”, consideró.

“En Chubut va a seguir la obra pública” Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Sobre la paralización de las obras públicas que anunció Javier Milei para pasar a un esquema de iniciativa privada “a la chilena”, indicó que “en Chubut la obra publica está toda parada, no hay obra publica hace más de una año. Tenemos muchos pasos fronterizos con Chile y de ese lado están las rutas impecables, hay obras de gran escala”, sin embargo consideró que en Chubut “hay obras que el privado no va a financiar nunca porque no son rentables, que tiene que estar el Estado presente y ahí en mi provincia va a seguir el esquema de obra publica. Ahora cunado podamos apalancarnos y hacer más obras con la intervención del privado bienvenido sea”.

Por otra parte descartó que la provincia de Chubut emita una moneda provincial. “En el caso nuestro no porque estamos trabajando en una ingeniería financiera para sortear los primeros obstáculos que son vencimientos muy importantes pero en el caso de Chubut no está en las alternativas” la creación de cuasimonedas.

“Recibimos una provincia con una Casa de Gobierno incendiada literalmente, con un desmadre institucional muy importante, la provincia más endeudada en dólares per cápita de toda la Argentina, la última en el ranking de transparencia y empezamos a tirar para atrás todas las designaciones y recategorización que se hicieron el última año, revisar con una auditoria de corte la obra publica que no se terminó y se cobraron muchos adelantos financieros”.

En cuanto al pedido de apoyo de algunas medidas adoptadas por le Gobierno nacional como la ley ómnibus que prepara para el Congreso de la Nación y el protocolo antipiquetes señaló que no tiene precisiones sobre el contenido del proyecto de ley. En cambio sobre las medidas para repelar la protesta social recordó que Chubut ya cuenta con una protocolo “similar. “Si bien se va adherir es redundante”, confirmó.

“Sería una locura vender YPF” Ignacio Torres, gobernador de Chubut

“Sería un locura vender YPF en un momento donde no vale lo que tendría que valer. Tuve un reunión con Marín que tiene una visión estratégica de revalorizar la empresa y la verdad que pensar que privatizar una empresa de bandera con todo el potencial que tiene en un momento donde vale menos de la mitad de lo que tiene que valer sería absurdo”, aseveró.

“No esta la discusión de privatización. La discusión es que valga lo que tiene que valer y que explote lo que tiene que explotar. En Chubut si la empresa YPF no explota las áreas que tiene ociosas le vamos a quitar las áreas. Lo mismo vamos a hacer en Santa Cruz, lo hablamos con el gobernador de Santa Cruz de que tenemos que darle sostenibilidad a la cuenca y para darle sostenibilidad tenemos que generar trabajo. Es absurdo que tengamos un empresa que tenga áreas sin explotar ni trabajar”.