Lionel Messi volvió a ser el protagonista absoluto de una actuación estelar en el fútbol de los Estados Unidos. El capitán argentino deslumbró en la goleada del Inter Miami 4-0 ante Nashville, en un encuentro donde fue, sin discusión, la gran figura.

El astro rosarino firmó una noche formidable al contribuir directamente en tres de los goles de su equipo: se despachó con un espectacular doblete y coronó su show personal con una asistencia para que Tadeo Allende sellara el 4-0 final.

Cada toque, pase y decisión del número 10 volvió a evidenciar que, incluso a los 38 años, su lectura del juego y su capacidad para crear peligro siguen intactas.

400 asistencias: el otro récord del mejor del mundo

Más allá de su conocida faceta goleadora, los números de Lionel Messi como asistidor son una muestra de su grandeza integral. Con la asistencia registrada ante Nashville, el delantero alcanzó las 400 asistencias oficiales en 1133 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional.

A ese asombroso registro se suman sus 894 goles, lo que significa que Messi ha participado de manera directa en 1294 tantos en casi dos décadas de trayectoria.

Este logro no solo resalta su talento individual, sino también su capacidad para potenciar a quienes lo rodean, un rasgo que lo distingue de cualquier otro jugador de su generación.

19 años consecutivos asistiendo al fútbol

Desde 2007, Lionel Messi no ha tenido una sola temporada sin alcanzar las 10 asistencias. Es decir, 19 años consecutivos generando al menos una decena de pases gol, algo que ningún otro futbolista en la historia moderna ha conseguido.

Esa consistencia en la élite mundial es una prueba irrefutable de su vigencia y de su inagotable visión de juego. Incluso en la Major League Soccer, el rosarino continúa dominando los tiempos y los espacios con la naturalidad de siempre.

Sus socios más asistidos: de Suárez a Mbappé

A lo largo de su carrera, el capitán argentino ha tejido una red de entendimiento con algunos de los mejores atacantes del planeta. En la cima de la lista de beneficiarios de sus pases se encuentra Luis Suárez, actual compañero en Inter Miami y viejo socio del Barcelona, quien recibió 47 asistencias del rosarino.

Detrás del uruguayo se ubican Neymar (27), Kylian Mbappé (20), Pedro Rodríguez (17), Samuel Eto’o (15) y Jordi Alba (14), todos testigos privilegiados de la precisión quirúrgica de Messi en el último pase.