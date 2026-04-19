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Minutos de tensión se vivieron en la previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, justo cuando los equipos salían al campo de juego.

Todo ocurrió en la tribuna superior del estadio Estadio Mâs Monumental que da hacia la avenida Avenida Figueroa Alcorta, donde se originó un foco ígneo.

Las llamas obligaron a los hinchas de River Plate a alejarse rápidamente de la zona, ya que el fuego avanzaba sobre varias butacas.

En ese momento, miles de simpatizantes arrojaban papelitos rojos y blancos para recibir al conjunto dirigido por Eduardo Coudet, aunque una imagen en lo más alto de la tribuna llamó la atención de los presentes.

Tal como quedó plasmado en un video difundido en redes, en varias butacas ubicadas junto a una de las escaleras de acceso al estadio se observaban las llamas.

Fuentes policiales indicaron que no resultó necesaria la intervención de los bomberos, ya que personal de seguridad de River Plate actuó con rapidez mediante el uso de matafuegos. Poco después, una nube blanca cubrió el sector y el peligro quedó controlado.

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