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En la conferencia de prensa previa al Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel coincidieron en la magnitud del encuentro: “Es un partido difícil, es uno de esos clásicos que todos los jugadores quieren protagonizar”. En medio de una enorme expectativa, ambos remarcaron la trascendencia del duelo más importante del fútbol argentino.

Montiel se refirió además al vínculo que mantiene con Paredes: “Nos conocemos desde chicos, compartimos mucho tiempo en la Selección pero ahora seremos rivales en este partido y cada uno hará lo mejor para ganar”. A su turno, Paredes expresó: “Juntos hemos conseguido cosas muy importantes, tanto con Gonza como con el resto de los muchachos de la Selección. Será lindo competir contra ellos”.

Más allá de la trayectoria acumulada a lo largo de sus carreras, Montiel admitió que “es un partido que genera muchas sensaciones lindas, siempre son versiones diferentes y quiero disfrutarlo mucho”. Su colega, por su lado, sostuvo: “Los primeros que jugué fueron siendo muy joven, llego en otro momento de mi carrera y sólo pienso en disfrutar del partido”.

Con la Copa del Mundo entre sus logros, los dos futbolistas aseguraron que quieren “seguir ganando cosas importantes, siempre hay logros por conseguir. Y obvio que este Superclásico es uno de los partidos más importantes en la carrera de un futbolista”.

Leandro Paredes

Consultados acerca de una eventual definición por penales, Montiel respondió entre risas: “Si me toca jugar, obviamente que lo voy a patear yo”. Enseguida, su compañero lanzó una respuesta similar: “En caso de que haya un penal también lo patearía yo”.

Ante la pregunta sobre los Superclásicos más recordados de su infancia, Paredes comentó: “Me tocó jugar muchos clásicos, en Reserva, también en Primera, pero seguramente el que más recuerdo es el último que jugué”.

Amplió luego: “Y de cuando era chico, seguramente es el de la Libertadores con Carlitos (Tevez) en el Monumental”. Por su parte, Montiel señaló: “De chico miraba muchos partidos, siempre. El del gol de Ponzio de tiro libre es el primero que me viene a la mente”.

Después de las palabras de los jugadores, el árbitro del Superclásico, Darío Herrera, subió al estrado y manifestó: “Al igual que los jugadores, para nosotros es especial estar en este partido, lo preparamos mucho y nuestro equipo arbitral espera esta competencia con confianza”.

Más tarde aparecieron en escena Dylan Gorosito, representante de Boca, y Santiago Espíndola, quien integra el plantel de River. Ambos serán protagonistas del duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Proyección, que se disputará el próximo miércoles a las 20 en Boca Predio. Los juveniles compartieron sus experiencias de entrenamiento junto a Montiel y Paredes en los planteles de Primera División.

Gonzalo Montiel

La jornada también contó con la presencia de Francisco Taliercio y Lucas Leichner, quienes mañana afrontarán el Boca-River desde las 17, por la Primera División de AFA. Taliercio evocó sus años junto a Paredes en Club Parque. Ambos encuentros podrán verse en vivo y de manera gratuita a través de LPF Play.

Para cerrar la jornada, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió escenario con Montiel y Paredes y expresó: “Bienvenidos a la casa de los Campeones del Mundo, acá tenemos dos. Es buenísimo tener la presentación del Superclásico, el clásico más importante del mundo, que tiene 150 medios acreditados, incluso con uno de los árbitros que dirigirá en el Mundial”.

Mencionó que “es importante que todos entendamos que el partido tiene que ser una fiesta, que somos rivales y no enemigos. Les agradezco mucho a Cachete y Leandro por darle al periodismo a este privilegio de contar con su presencia”. También participaron Stéfano Di Carlo, presidente de River, y Juan Román Riquelme, su par de Boca.

El anfitrión afirmó que “este partido es histórico, trascendental, como todos estos partidos; de nuestra parte haremos todo para que el partido pueda desarrollarse en las mejores condiciones”. Riquelme, en tanto, remarcó: “Siento felicidad por este partido, ya sea en nuestra casa o en la de ellos. Este partido se ve en todo el mundo y es el clásico más importante del fútbol mundial”.

El encuentro correspondiente a la fecha 15 del torneo se disputará el próximo domingo a las 17 en el Estadio Monumental. River llega tras vencer 2-0 a Racing Club como visitante y ocupa el segundo puesto de la Zona B con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y tres derrotas. Boca, por su lado, viene de igualar 1-1 frente a Independiente en La Bombonera y marcha cuarto en la Zona A con 21 unidades, gracias a cinco triunfos, seis empates y dos caídas.