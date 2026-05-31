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La confirmación del hallazgo de los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, desató una noche de furia y dolor en distintos sectores de la ciudad. La noticia provocó una masiva reacción de familiares, vecinos y amigos, quienes salieron a las calles para exigir justicia y cuestionar el accionar de las autoridades durante la investigación.

La tensión comenzó a crecer frente a la vivienda familiar ubicada sobre calle Alem al 3700, en el barrio General Mosconi, donde decenas de personas se congregaron portando carteles y mensajes que habían utilizado durante las jornadas de búsqueda de la menor.

Mientras dentro de la casa predominaban los llantos, abrazos y escenas de profundo dolor, una de las tías de Agostina expresó su indignación por el desenlace del caso. “Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron”, manifestó entre lágrimas.

Reclamos contra la Policía y las autoridades provinciales

Con el correr de las horas, la bronca de los manifestantes se dirigió no solo hacia Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, sino también contra la Policía de Córdoba y funcionarios provinciales.

Los presentes cuestionaron especialmente la supuesta demora en la activación de la Alerta Sofía, herramienta destinada a la búsqueda urgente de menores desaparecidos. Además, lanzaron duras críticas contra el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

“Les importó más un partido de fútbol que la desaparición de una chica”, expresó una vecina durante la protesta, reflejando el sentimiento generalizado de frustración e impotencia.

Ante el aumento de la tensión, varios comerciantes de la zona decidieron cerrar sus negocios de manera anticipada por temor a posibles incidentes.

En medio del dolor por la tragedia, la madre de la adolescente, Melisa Heredia, no participó de las concentraciones debido a un grave cuadro de salud.

Según informó su abogado, Carlos Nayi, la mujer permanece internada en terapia intensiva tras sufrir una fuerte descompensación. Presenta un cuadro de deshidratación severa, hipertensión y otras complicaciones orgánicas, por lo que aún no habría sido informada oficialmente sobre el desenlace de la investigación.

El conmovedor testimonio de vecinos y compañeros de escuela

La noticia también impactó profundamente entre los vecinos del barrio y los compañeros de colegio de la víctima.

“Tenemos el corazón roto”, señalaron varias madres que se acercaron para acompañar a la familia. Por su parte, amigos de Agostina recordaron a la adolescente con visible emoción.

“Agos era buena onda; medio quilombera, pero buena onda”, comentó uno de sus compañeros, mientras otra joven sostuvo que “haya sido lo que haya sido, no merecía morir. Tenía 14 años, toda la vida por delante”.

Incidentes frente al destacamento policial

La tensión social también se trasladó al ámbito institucional. Durante una conferencia de prensa realizada en Tribunales II, el fiscal Raúl Garzón y el ministro Juan Pablo Quinteros protagonizaron momentos de tensión con periodistas que cuestionaron las medidas adoptadas durante los siete días que duró la búsqueda.

Ya entrada la noche, la movilización se trasladó hacia el Destacamento Policial Juan Pablo II, donde se registraron graves disturbios. Manifestantes arrojaron piedras contra el edificio policial, mientras que los efectivos respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los presentes.

Las corridas y los enfrentamientos marcaron el cierre de una jornada cargada de dolor, indignación y reclamos de justicia por el crimen de la adolescente.

“A mi nieta me la mataron”

En medio de los incidentes, Miguel Heredia, abuelo de Agostina, expresó el profundo sufrimiento de la familia y renovó el pedido de justicia.

“No esperaba esta noticia, es la peor que pudimos recibir en nuestra vida”, afirmó. Además, aseguró que continuará participando de las movilizaciones hasta que todos los responsables sean identificados y condenados.

“A mi nieta me la mataron. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”, concluyó.