Un nuevo informe de coyuntura macroeconómica elaborado por el Instituto IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, destacó que el traspaso a precios del aumento del dolar fue bajo hasta el momento, aunque no es posible asegurar que no vaya a incrementarse a futuro.

Un elemento que podría explicar un “pass-through” bajo es que la economía experimenta una “retracción en el consumo que obliga a distintos sectores a no modificar los precios“.

El trabajo sostiene que no es posible extrapolar el bajo traspaso frente a eventuales nuevas devaluaciones. En este sentido, no descarta que saltos del dólar tengan efectos inflacionarios a futuro.

Asimismo, se considera prioritaria la sostenibilidad de la desinflación por sobre su velocidad. En este sentido, puede que Argentina necesite un tipo de cambio real más alto independientemente del efecto que esto tenga sobre los precios. Un menor “pass through” facilita pero no es condición necesaria para la mejora de la competitividad externa.

A la suba

El informe analiza que la depreciación real fue producto de un dólar que subió 35% desde mediados de abril mientras que los precios al consumidor subieron sólo 15%. Además, el real brasileño se apreció 11% nominal en este lapso (pasó de 6 a 5,3 por dólar), contribuyendo a la recuperación de la competitividad multilateral de nuestra economía.

Desde la UBa destacaron que “las depreciaciones suelen estar acompañadas por una aceleración de la inflación, liderada por el precio de los bienes transables y seguida -en mayor o menor medida, de acuerdo al evento- por los no transables”.

Sin embargo, en esta ocasión, no se observa dicho comportamiento: entre abril y octubre, la inflación general promedió 2,1%, levemente por debajo de la inflación de los 7 meses previos. Por su parte, la inflación núcleo, que excluye la evolución de estacionales y regulados, mostró un comportamiento similar, pasando de 2,8% a 2,0%.

El trabajo fue elaborado por Joaquín Waldman, del área macro del IIEP, que agrupa a investigadores interesados en temas macroeconómicas relevantes de corto, mediano y largo plazo.

Por qué el traspaso a precios fue bajo

El traspaso de la depreciación a los precios domésticos -conocido también como pass through– representa cuanta inflación adicional generó una suba del dólar.

Un primer elemento que podría explicar un “pass-through” bajo es que la economía está operando por debajo del producto potencial.

A pesar de la recuperación de la actividad de la segunda mitad del 2024, el ingreso per cápita se ubicaría este año 7,5% por debajo de su máximo registro previo, y en un valor menor al de todos los años del lapso 2010-2017.

Por otra parte, el sesgo contractivo de las políticas fiscal y monetaria también podría haber contribuido a un menor traspaso. A su vez, tanto la incertidumbre financiera como políticas deliberadamente contractivas (entre las que destacan las modificaciones en los requisitos de efectivo mínimo) hicieron que la tasa de interés supere notoriamente a la expectativa de inflación en el segundo semestre del año. Esta menor holgura de liquidez, por acción conjunta del BCRA y el fisco, puede haber generado un contexto monetario favorable a un menor traspaso.

En tercer lugar, el sistema cambiario más flexible, en el que las subas del tipo de cambio pueden revertirse, podría haber acotado el traslado de la depreciación a los precios internos. A la vez, los dólares financieros, que algunos oferentes de productos transables toman como referencia al fijar precios al consumidor, aumentaron muy por debajo del tipo de cambio oficial, ya que con la implementación del régimen de bandas la brecha se contrajo desde la zona del 25% a cerca de 0%.

Por último, la perspectiva de una economía cada vez más abierta limitaría la capacidad de subir precios de quienes compiten con productos importados.