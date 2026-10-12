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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) de agosto de 2026, registró una contracción interanual del 17,2% en la serie original respecto al mismo mes del 2025.

La medición desestacionalizada reflejó un retroceso de idéntica magnitud (17,2%) frente a julio de 2026, mientras que la serie de tendencia-ciclo mostró una leve caída del 0,8% mensual. Pese a este tropezón puntual en el octavo mes, el balance global del sector continúa en terreno claramente positivo, acumulando un incremento del 39,7% entre enero y agosto de 2026.

Al desagregar la dinámica por sectores de actividad, la pesca marítima —que constituye el núcleo central de la industria pesquera argentina— experimentó una baja interanual del 15,3% durante agosto, con una incidencia negativa de 13,3 puntos porcentuales en el índice general.

No obstante, en el trayecto acumulado de los primeros ocho meses del año, la pesca en mar abierto sostiene un crecimiento del 47,5%.

La acuicultura acentuó su retracción mensual al anotar una caída interanual del 29,8% en agosto (impactando negativamente en 3,9 puntos porcentuales sobre el IPI), aunque mantiene un saldo positivo moderado del 5,9% en el acumulado anual.

Puerto Deseado, una de las principales terminales marítimas de Argentina.

Especies

El análisis por grupos de especies expone realidades marcadamente dispares al interior de la actividad. La captura de peces sufrió una reducción del 28,7% interanual en agosto (con una incidencia negativa de 7,0 puntos porcentuales), si bien conserva un avance acumulado del 5,4% en lo que va de 2026.

En el caso de los crustáceos —encabezados por el langostino—, la producción mensual se replegó un 14,6% interanual (con un peso negativo de 11,0 puntos porcentuales), pero se ratifica como el gran pilar del año al registrar un salto acumulado del 131,0%.

Por su parte, los moluscos -calamares, pulpos- mostraron un comportamiento inverso: tuvieron un fuerte rebrote del 111,2% interanual en agosto (sumando 0,8 puntos al índice), aunque arrastran una caída acumulada del 7,8% en los primeros ocho meses.

Finalmente, al observar la pesca marítima según el estrato de flota y la modalidad operativa, los buques fresqueros registraron un descenso interanual del 35,1% durante agosto, con un impacto negativo de 6,9 puntos porcentuales en la actividad marítima. A pesar de esta merma en los desembarques de puerto fresco, la categoría logra preservar un crecimiento acumulado del 4,3% en el período de enero a agosto.

En cuanto a la flota de buques congeladores, los desembarques cayeron un 10,4% interanual en agosto (con una incidencia de -8,3 puntos), pero se mantienen como los principales sostenes de las capturas en altamar, con una expansión acumulada del 66,9% en lo que va del año.