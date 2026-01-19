Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno de Santa Cruz confirmó este domingo el ingreso de los fondos del crédito internacional chino destinados a la reactivación de la represa “Gobernador Jorge Cepernic”, también conocida como “La Barrancosa”, informó Noticias Argentinas.

La Opinión Austral también pudo chequear esa información y conoció que el desembolso total asciende a US$ 150 millones, de los cuales US$ 136 millones ya fueron acreditados en el país tras el pedido formal realizado por el Poder Ejecutivo Nacional a finales de diciembre.

Vidal, encabezó una mesa de trabajo junto a directivos de las empresas chinas, de la que formaron parte representantes de los municipios de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz, legisladores provinciales, integrantes del gabinete provincial.

La obra había quedado paralizada a finales del 2023 y desde entonces no se efectuaron trabajos, lo cual retardó considerablemente los tiempos. Cabe destacar que según NA, los US$ 14 millones restantes del tramo permanecen en China para el pago directo de maquinaria y usinas que deben ser importadas para la obra.

Importancia estratégica

En la previa, desde el Gobierno de Santa Cruz habían remarcado que la reactivación de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa tiene un impacto estratégico para la provincia y para la Argentina. En primer lugar, por la generación de empleo directo e indirecto que implicará el reinicio de la obra, que en su momento llegó a ocupar a miles de trabajadores.

Además, habían subrayado la relevancia del proyecto para el fortalecimiento de la matriz energética nacional, al tratarse de una obra clave para la producción de energía hidroeléctrica limpia y de largo plazo, en un contexto donde la seguridad energética vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del país.

Empleos

Tras la confirmación financiera, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión clave con la UTE (integrada por la china Gezhouba, Eling Energía e Hidrocuyo) y la UOCRA. El objetivo es iniciar el proceso de contratación de personal en las próximas semanas.

Se espera -con el reinicio- la incorporación de 1.800 operarios directos y la generación de otros 2.200 empleos indirectos.

Cabe recordar que en Santa Cruz rige la obligatoriedad del 90% de mano de obra local. “Quienes hayan trabajado en las represas y tengan domicilio en la provincia tendrán prioridad absoluta”, había manifestado el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez.

La represa Jorge Cepernic (La Barrancosa) cuenta actualmente con un avance del 42%, mientras que Cóndor Cliff se mantiene en un 20%.

Impulso

Cabe recordar que el gobernador Claudio Vidal lideró las gestiones en Beijing y contó con el apoyo del Ministerio de Economía nacional para destrabar la adenda financiera. A pesar del alineamiento geopolítico de la Casa Rosada con Washington, la necesidad de divisas y la importancia de la obra para el sistema interconectado nacional primaron para mantener el flujo crediticio con los bancos ICBC y Bank of China.

Con los fondos ya disponibles, el gobierno santacruceño busca aprovechar la ventana climática antes del invierno para avanzar en la etapa de hormigonado y montaje electromecánico, buscando recuperar parte del tiempo perdido durante el bienio de inactividad.