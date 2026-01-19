Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional formalizó este lunes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La decisión quedó plasmada en el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni este lunes.

Según establece el decreto, durante ese período el Parlamento solo podrá debatir los proyectos incluidos en el anexo de la convocatoria, que concentra cuatro ejes centrales: la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares, la aprobación legislativa del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el tratamiento del pliego para la designación de Fernando Iglesias como embajador.

Reforma laboral, el principal objetivo del Ejecutivo

Uno de los puntos prioritarios para el Gobierno es la Ley de Modernización Laboral, que ya comenzó a debatirse en el Senado de la Nación en reuniones conjuntas de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. El oficialismo busca acelerar su tratamiento para lograr la aprobación antes de que finalicen las sesiones extraordinarias.

El proyecto impulsado por el presidente Milei propone cambios profundos en las relaciones laborales, el vínculo con los sindicatos y los mecanismos de contratación. Entre los puntos más destacados se encuentra la posibilidad de pagar salarios en dólares, la habilitación del cobro a través de billeteras virtuales y la introducción de una “negociación dinámica” del salario, que permitiría acordar ingresos adicionales ligados a productividad u objetivos.

La iniciativa también modifica el régimen de indemnizaciones, que serían más bajas al excluir del cálculo conceptos como aguinaldo y vacaciones, y establece topes de actualización por inflación más un adicional anual del 3%. Además, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema optativo similar al fondo de cese laboral, financiado con un aporte del 3% del salario.

Otros cambios relevantes incluyen la posibilidad de fraccionar las vacaciones, la creación de un banco de horas para compensar horas extra, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas mediante acuerdos y una redefinición del derecho a huelga, con una ampliación de los servicios considerados esenciales y de “importancia trascendental”.

Cambios en la Ley de Glaciares y fuerte debate ambiental

Otro de los proyectos habilitados para febrero es la modificación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010. El Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para adecuar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con el argumento de ordenar el marco normativo y evitar interpretaciones “arbitrarias”.

Según el Gobierno, la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e indefinida, lo que genera bloqueos a proyectos productivos, especialmente mineros. El presidente Milei señaló que la idea del proyecto fue impulsada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y cuenta con el respaldo de los gobernadores de San Juan, Catamarca y Jujuy, integrantes de la Mesa del Cobre.

Sin embargo, la iniciativa despertó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y especialistas. Un total de 25 entidades emitieron un comunicado titulado “Sin agua no hay desarrollo posible”, en el que advirtieron que cualquier retroceso en la protección del ambiente podría ser ilegal e inconstitucional.

La Ley de Glaciares define al ambiente periglacial como áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico y prohíbe en esos espacios actividades mineras, industriales y obras que alteren la dinámica natural del hielo o la calidad del agua. Según el Inventario Nacional de Glaciares, en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que cumplen un rol clave en el abastecimiento de agua.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea, en el Congreso

El temario de las sesiones extraordinarias también incluye el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado recientemente tras más de 25 años de negociaciones. El presidente Milei participó de la firma en Asunción, Paraguay, y expresó su intención de darle un tratamiento legislativo rápido.

El acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y luego por los congresos de los países del Mercosur. Según especialistas, no es necesario que los cuatro parlamentos lo ratifiquen para que comience a regir: cada país que lo apruebe podrá aplicarlo de manera individual.

El pacto prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90% de las exportaciones entre ambos bloques y permitiría a la Argentina acceder de manera preferencial a un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial. Desde el sector empresario destacaron que el acuerdo podría impulsar exportaciones, inversiones y generación de empleo.

Fernando Iglesias, embajador

Por último, la convocatoria a sesiones extraordinarias incluye el tratamiento del acuerdo para designar como embajador a Fernando Adolfo Iglesias. Con este temario definido, el Gobierno busca consolidar nuevos triunfos legislativos luego de la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.