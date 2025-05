Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes se conoció que la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro está preocupada porque ya estaría ingresando carne con hueso de Brasil a esa provincia patagónica. La novedad encendió las alarmas toda vez que la región se encuentra en alerta por otro tema de similares características: mantener el estatus de región libre aftosa sin vacunación.

Respecto de estos temas LU12 AM680 entrevistó al presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, quien manifestó que, en el caso de la implantación de carne desde Brasil, la preocupación es porque la Unión Europea, uno de los principales compradores de carne de la región, rechaza algunos de estos productos.

Es que esta carne tiene una hormona que, para la Unión Europea, estos residuos hormonales podría implicar riesgos para la salud humana. Suárez dijo que a la preocupación por la apertura de la barrera sanitaria, ahora se le suma este tema. Y aclaró que no sólo la Unión Europea lo prohíbe sino también el SENASA “lo tiene prohibido en una resolución del 2022 en todo el país”.

La carne de Brasil podría inundar las góndolas de los supermercados.

Al respecto, expresó: “Salió la noticia pero nosotros hicimos alguna consulta y no nos consta que haya ingresado todavía a Río Negro. Pero bueno, la verdad es que nos preocupan estas decisiones inconsultas del gobierno nacional” y añadió: “Nosotros seguimos peleando por el tema del mantenimiento de la barrera fitosanitaria y ahora aparece esto, que es parecido, pero no es lo mismo”.

Suárez aclaró que Brasil está próximo a llegar al mismo estatus de la Patagonia, libre de aftosa sin vacunación. “Cuando eso suceda, que según Brasil está próximo a hacerlo, ahí sí podrían entrar con carne con hueso de Brasil a la Patagonia” aunque dijo: “Pero estas cosas también serían un impedimento. Si está prohibido por el SENASA el extradiol, entonces no podrían ingresar. Pero bueno, no nos consta eso, esperemos que no sea real”, afirmó sobre la información que llegó desde Río Negro.

Barrera sanitaria

Luego, el funcionario provincial recordó que participaron en la reunión que se hizo apenas se largó la resolución, que después se suspendió por 90 días ante el reclamo de los gobernadores patagónicos. “Nosotros mostramos nuestro gran desacuerdo con esto; la decisión del gobernador (Claudio Vidal) es trabajar para que se siga manteniendo esto que nos da el mejor estatus del mundo a la Patagonia, y nos afectaría muy fuertemente a la cadena bovina, a las plantas de frigoríficos, que si hubiese algún brote en otro lado del país, no podríamos exportar a las mejores a las mejores regiones del mundo, la que piden el estatus más alto”, afirmó.

También remarcó que hubo una reunión de los sectores productivo, donde la provincia estuvo representada por la FIAS a través de Enrique Jamienson y las rurales de la Patagonia. “Ahora estamos esperando una nueva reunión en estos días, porque nosotros hablamos con Secretaría de Agricultura y Ganadería y nos decían que estaban esperando la opinión de los países que nos compran, tanto de Unión Europea y de Chile, para saber qué decisión tomarían si ingresaba carne con hueso a la Patagonia, que es el hueso plano fundamentalmente, el que más está haciendo hincapié el gobierno nacional para ingresar”.

Buscan proteger el estatus sanitario de la Patagonia.

Más adelante, comentó: “Estamos en comunicación constante con la Secretaría, porque la verdad que el 15 o 16 de julio terminan los 90 días de la suspensión de la resolución 180 y estamos preocupados” por lo que “estamos esperando que nos convoquen nuevamente a la brevedad para poder seguir defendiendo esta barrera patagónica, que ya digo, nosotros lo que planteamos es que tenemos que subir el estatus del país, llevarlo como tiene el estatus la Patagonia, que es libre sin vacunación, y no castigar a la Patagonia por tener el mejor estatus del mundo”.

En cuanto a la estrategia, manifestó: “Lo estamos haciendo en bloque patagónico, Neuquén, Río Negro, sur de la provincia de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En unos días más está también convocando la FIAS a una reunión de productores. Así que nos están invitando también para que seamos partícipes e ir comentando estas acciones que llevamos como gobierno provincial”.

Plan de manejo del Guanaco

En otro orden de cosas, Suárez habló sobre la tarea que lleva adelante el CAP junto con los productores y frigoríficos en el marco de la producción de carne de guanaco.

“En marzo hicimos modificaciones al Plan Provincial del Manejo del Guanaco, una vez que Nación nos dio más autonomía como provincia” y añadió: “Hemos cambiado algunas cosas que nos van a hacer una explotación sustentable de la especie. Acá no queremos cometer errores y estamos yendo fuertemente hacia el aprovechamiento productivo de la carne, con un frigorífico acá en la zona que está haciendo encierres, con el control de la Dirección de Fauna; después se va a replicar en otros lugares de la provincia”.

En 2024 se dieron a conocer estudios sobre el impacto de los guanacos en las tierras patagónicas.

Pero –señaló- “también queremos ir por el tema de las fibras, es una de las mejores fibras del mundo, así que es algo que nos está quedando pendiente, pero que estamos trabajando. Hoy la carne ya está acá en la localidad de Río Gallegos en muchas góndolas, y en la localidad de Calafate. Se puede comercializar todo dentro de la provincia por ahora”. Y “una vez que el frigorífico, si está interesado y hace las habilitaciones correspondientes para el tránsito federal, se pueden sacar de la provincia embasada al vacío, congeladas, como lo disponga la autoridad que es SENASA, pero la idea es este año apuntalar fuertemente este aprovechamiento productivo”.