El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) anunció que volverá a comprar carne y animales provenientes de la Patagonia argentina luego de haber suspendido la relación comercial el 30 de julio pasado.

Luego de la decisión del Senasa de habilitar el ingreso de carne con hueso desde el norte de la barrera sanitaria, considerada como “zona libre de aftosa con vacunación”, las autoridades chilenas procedieron, de modo preventivo, a cambiar la categoría sanitaria de la Patagonia, señaló el sitio “Bichos de Campo”.

La notificación del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

En septiembre pasado una auditoría de los técnicos sanitarios chilenos, realizada en el territorio argentino, validó el proceso de restitución del reconocimiento sanitario de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación en la Patagonia.

La decisión será oficializada la semana que viene el Diario Oficial de Chile, luego de lo cual los frigoríficos patagónicos argentinos podrán retomar exportaciones cárnicas hacia el país vecino

Enrique Jamieson (Sociedad Rural Río Gallegos) junto a César Guatti (CRA) piden soluciones de fondo al SENASA.

Santa Cruz

El representante de Santa Cruz en la Confederación de Rurales Argentinas (CRA), César Guatti, se refirió al restablecimiento de la importación de productos cárnicos desde la Patagonia argentina por parte de Chile, destacando que después de la auditoría el país trasandino decidió “devolver el estatus a la Patagonia, lo cual, bueno, es un hecho auspicioso”.

Sin embargo, advirtió a La Opinión Austral que a la región aún le faltan “nuestros clientes más potentes, la Comunidad Económica Europea”.

Explicó que si bien la decisión de Chile de retrotraer su anterior resolución es un avance, “todavía queda pendiente la resolución de Unión Europea y de Japón”, países que, según las estimaciones del sector, “también harán una auditoría cerca del fin de año”. Por ello, el sector se mantiene a la espera.

Detalló las acciones de la Confederación para destrabar la situación sanitaria, recordando que el 16 de septiembre se reunieron con la presidenta del SENASA María Beatriz Giraudo Gaviglio en la sede de CRA.

Tras un “muy buen diálogo” donde se retomó bien el contacto, los patagónicos aprovecharon para plantear no solo este problema, sino también “otros problemas sanitarios de la Patagonia como el caso de la sarna que está muy grave en la provincia de Chubut”.

Se le reiteró a la funcionaria “la necesidad de seguir en el tema”, y esta se comprometió a una visita a Patagonia, que esperan que sea “este mes de octubre, ahora sobre la segunda quincena”, manteniendo la “agenda abierta con el Senasa”.

El representante de Santa Cruz subrayó que el diálogo con el organismo nacional siempre es bueno, y que es esencial seguir manteniendo el canal abierto. No obstante, advirtió que, en el caso específico de Santa Cruz, mantienen abierta la vía del recurso judicial.

En ese sentido, celebró que ya tuvieron un “fallo favorable en la Cámara de Comodoro Rivadavia”, ya que se había presentado una cuestión de forma que no reconocía la legitimidad de Enrique Jimenson como presidente de la federación. Con este fallo a favor, solo queda que el juez “se expida sobre la cuestión de fondo”, lo cual también consideró un paso importante, mientras continúan con el “trabajo de todos los días”.

Finalmente, Guatti insistió en que la situación solo cesará cuando el SENASA “diga que baja la resolución aquella polémica”.

Más allá de los indicios positivos como la acción de Chile, la definición que pueda tomar la Unión Europea o Japón, y las medidas cautelares, es el organismo nacional el que tiene que decir que “hasta acá llega el ingreso de carne”, una definición que el sector insiste en que es “muy grande” e importante.

Señaló que la Unión Europea es el mercado de mayor peso para los productores patagónicos, las relaciones comerciales oscilan entre los USD 20 y 30 millones anuales.