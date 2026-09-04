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El Gobierno nacional volvió a poner el foco en la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y anunció este viernes el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas que estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las islas.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que informó que la medida fue adoptada por instrucción de Javier Milei y ejecutada por la Cancillería.

El procedimiento busca determinar responsabilidades por una presunta violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 26.659, normativa que establece restricciones para actividades vinculadas con hidrocarburos en áreas de la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.

Este jueves, el presidente Javier Milei realizó una cadena nacional sobre el tema Malvinas.

Pero el alcance de la decisión no se limitará a las compañías que estarían realizando directamente las actividades hidrocarburíferas. Según precisó el Gobierno, también serán investigados accionistas de esas empresas y firmas que les brindan servicios, en el marco de una estrategia destinada a abarcar a toda la cadena vinculada con la explotación de los recursos.

“No resigna ni resignará jamás”

En el comunicado, el Gobierno nacional volvió a ratificar su posición respecto del reclamo argentino sobre las islas y sostuvo que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”.

La Casa Rosada planteó que la situación se habría agravado recientemente a partir de un avance en la extracción de recursos naturales del área y advirtió que quienes desarrollen actividades con fines económicos sin autorización argentina quedarán sujetos a las herramientas previstas por la legislación nacional.

En ese sentido, el Ejecutivo presentó la medida como una defensa de los recursos naturales y de la soberanía argentina, al tiempo que buscó enviar una señal hacia las empresas y actores internacionales involucrados en el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos en las islas.

Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional en la que anunció nuevas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

“La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”, remarcó el comunicado oficial.

El Gobierno también vinculó la decisión con la memoria de los argentinos que participaron del conflicto de 1982. La medida, señaló, constituye “un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación”.

Con el inicio de los procedimientos, la Cancillería deberá avanzar ahora en la investigación de cada uno de los 45 sujetos alcanzados por la medida y determinar las eventuales responsabilidades y sanciones que correspondan conforme al marco legal vigente.

La decisión representa, de esta manera, un nuevo capítulo en la disputa por la explotación de los recursos naturales de las islas y reafirma que el Gobierno de Milei buscará utilizar las herramientas jurídicas disponibles para cuestionar aquellas actividades que considere incompatibles con el reclamo argentino de soberanía.