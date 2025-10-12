Insólito: Hinchas de Gimnasia de Mendoza invadieron la cancha y le quitaron la ropa a sus jugadores durante los festejos por el ascenso a Primera División Tras el histórico ascenso de Gimnasia de Mendoza a la Primera División, los hinchas invadieron la cancha del estadio de Platense y comenzaron a quitarle la ropa a los jugadores, generando momentos de tensión durante la celebración. Los futbolistas mostraron su disgusto ante el comportamiento violento de algunos simpatizantes.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró un histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino, pero la fiesta en Vicente López se desbordó cuando los hinchas invadieron el campo de juego y comenzaron a quitarle la ropa a los jugadores durante los festejos.

El hecho ocurrió en la cancha de Platense, luego de que el “Lobo Mendocino” venciera por penales (3–0) a Deportivo Madryn, tras un 1–1 en el tiempo reglamentario y un alargue sin diferencias. Sin embargo, la alegría del ascenso se vio opacada por los incidentes que quedaron registrados en un video viral difundido en redes sociales.

Decenas de aficionados ingresaron al campo para festejar junto a los futbolistas, pero el entusiasmo se transformó rápidamente en caos. Algunos hinchas comenzaron a sacarle las camisetas y hasta los pantalones a los jugadores, mientras otros se golpeaban entre sí intentando acercarse a sus ídolos.

En las grabaciones se puede ver a algunos jugadores, visiblemente molestos, mostrando su disgusto por el accionar de los simpatizantes, que transformaron la celebración en un momento tenso y peligroso.

Un ascenso histórico en la Primera Nacional

Más allá del polémico cierre, Gimnasia de Mendoza firmó una jornada histórica. En una final vibrante, el equipo mendocino se impuso desde el punto del penal con una actuación impecable, sellando su regreso a la elite del fútbol argentino.

El encuentro tuvo todos los condimentos: VAR protagonista, goles anulados, un penal agónico convertido por Facundo Lencioni y una tanda de penales en la que el arquero César Rigamonti fue clave para la victoria 3–0.

El mediocampista Matías Muñoz, oriundo de Río Gallegos, fue una de las figuras destacadas del partido. Emocionado, declaró: “Lograr esto con la gente que amo es algo hermoso. Este grupo tiene unos huevos bárbaros. Desde enero venimos peleando por esto y gracias al trabajo lo conseguimos”.

El triunfo también significó un reconocimiento al proceso que comenzó con Ezequiel Medrán —actual DT de Colón de Santa Fe— y continuó bajo la conducción de Ariel Broggi, quien condujo al equipo a la gloria.

Del otro lado, Deportivo Madryn tuvo una actuación digna y, pese a la derrota, mantiene su sueño intacto: ingresará directamente a las instancias decisivas del Reducido por el segundo ascenso.