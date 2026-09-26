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Daniel Osvaldo, de 40 años, fue internado de urgencia en el Hospital Municipal de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, luego de presentar un derrame pleural derecho. El ex futbolista permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado.

Según la información difundida este sábado, su hermana lo encontró descompensado en su vivienda de Banfield durante la noche del viernes. Tras solicitar asistencia, Osvaldo fue trasladado al centro médico, donde quedó bajo atención y seguimiento permanente.

Qué se sabe del estado de salud de Daniel Osvaldo

El diagnóstico informado fue un derrame pleural derecho, una acumulación de líquido en el espacio que rodea al pulmón. Fuentes periodísticas también señalaron que el cuadro habría estado acompañado por una infección y que fue necesario realizar una intervención.

El periodista Pepe Ochoa afirmó que, según la información que recibió, a Osvaldo “le habrían recortado dos centímetros de cada pulmón”. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que confirme públicamente ese procedimiento.

“Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona que está cerca es su hermana. El cuadro es grave”, sostuvo Ochoa.

El periodista también mencionó un posible vínculo entre el deterioro pulmonar y el consumo de drogas. Esa versión surge de las consultas que, según explicó, realizó con profesionales y no fue confirmada mediante un parte médico oficial.

La carrera de Osvaldo

Osvaldo surgió de Huracán y desarrolló gran parte de su carrera en Europa. Jugó en clubes como Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán y Porto, además de sus etapas en Boca Juniors y Banfield.

También representó a la selección de Italia, con 14 partidos y cuatro goles. Se retiró del fútbol profesional en 2020 y posteriormente se dedicó a la música.

En las últimas semanas continuaba con su actividad artística y tenía previsto presentarse el 31 de octubre en Café Berlín junto a su banda.

Por el momento, el ex futbolista continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado, mientras se aguardan nuevos datos sobre su evolución.