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A través de un comunicado, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) manifestó su pesar por el fallecimiento de Oscar “El Negro” González Oro y remarcó el lugar que ocupó en la historia de la radiodifusión nacional.

“Desde la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Oscar ‘El Negro’ González Oro, una de las voces más reconocidas y queridas de la radio argentina”, señaló la entidad.

ARPA destacó especialmente la extensa trayectoria del conductor y su vínculo con los oyentes, una característica que atravesó buena parte de su carrera profesional.

“A lo largo de una extensa trayectoria, su voz y su particular manera de comunicarse con el público formaron parte de la historia de la radio y acompañaron a varias generaciones de oyentes. Su presencia frente al micrófono dejó una marca significativa en la radiodifusión argentina”, expresó la asociación.

En el cierre del comunicado, ARPA extendió sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de González Oro, además de a la comunidad radiofónica argentina.

“En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a toda la comunidad radiofónica argentina, acompañándolos con profundo respeto y afecto”, concluyó.

La muerte de Oscar “El Negro” González Oro

Oscar Mario González Oro murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, a los 74 años. La noticia fue confirmada durante el mediodía y rápidamente generó mensajes de despedida de periodistas, conductores, artistas y colegas que compartieron distintas etapas de su trayectoria.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro desarrolló una carrera de varias décadas en radio y televisión. Su recorrido profesional comenzó en la radio y con el paso de los años se convirtió en una de las voces más identificables de la AM argentina.

Uno de los momentos centrales de su trayectoria llegó con Radio 10, emisora a la que se incorporó a partir de la convocatoria de Daniel Hadad. Allí condujo durante años “El Oro y el Moro”, ciclo que se convirtió en uno de los programas más reconocidos de la radio argentina.

Su estilo se apoyaba en la conversación, las entrevistas, la información y, especialmente, en el contacto cotidiano con los oyentes. González Oro entendía el trabajo frente al micrófono como una forma de acompañamiento.

“Es alegría lo que buscamos darle a la gente y sobre todo hacerla sentir acompañada”, había explicado al referirse a su manera de entender la radio.

Una carrera marcada por la radio y el vínculo con los oyentes

Antes de consolidarse como una de las figuras centrales de la radio AM, González Oro pasó por distintas emisoras y desempeñó diferentes tareas vinculadas con el medio.

En 1989 condujo un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar, y posteriormente llegó a Radio Del Plata, donde combinó tareas de producción y conducción. Su carrera dio un salto decisivo con su incorporación al proyecto de Radio 10 a fines de la década de 1990.

“MI AMIGA SUSANA”. Oscar González Oro cuando entrevistó a la diva. Charla de amigos.

En “El Oro y el Moro” desarrolló buena parte de su identidad profesional. El programa combinaba actualidad, entrevistas, información, humor y participación de los oyentes, con González Oro como conductor central.

A lo largo de su carrera entrevistó a dirigentes políticos, artistas, periodistas y distintas personalidades de la cultura y el espectáculo. Pero una parte fundamental de su relación con la radio estuvo vinculada con quienes escuchaban sus programas diariamente.

La cercanía con el público fue uno de los rasgos que ARPA destacó al despedirlo y señalar que su voz había acompañado a varias generaciones.

El recuerdo de Daniel Hadad

Luego de conocerse la muerte del conductor, también aparecieron testimonios de personas que compartieron con él distintos momentos de su carrera. Entre ellos estuvo Daniel Hadad, quien tuvo un papel importante en su incorporación a Radio 10.

Hadad recordó los últimos meses de González Oro y contó que mantenía contacto telefónico con él.

“No voy a decir sorprendido porque era algo que se esperaba. Oscar estaba sufriendo y mucho”, expresó.

Según relató, González Oro prefería que sus amigos conservaran otra imagen de él y evitaba que lo vieran durante el deterioro de su estado físico.

“Solo hablábamos por teléfono. Él no quería que lo veamos cómo estaba”, contó Hadad.

El empresario y periodista recordó además que lo había visitado por última vez en enero y que para entonces había perdido mucho peso y tenía dificultades para caminar.

“Desde enero hasta hoy fue una larga agonía. Los últimos diálogos telefónicos era difícil escucharlo. Ya no era Oscar, era una sombra del gran Oscar que fue, un tipo que revolucionó la radio y los medios. Es una gran pérdida”, expresó.

Hadad también se refirió al vínculo personal que mantenía con González Oro y diferenció esa dimensión de la figura pública que conocían los oyentes.

“Como mucha gente en esta profesión, tiene dos caras: una profesional que era muy buena y mucha gente no conoce en lo personal. En lo personal era un tipo diferente, muy amigo de sus amigos, muy caballero”, sostuvo.

Eduardo Feinmann también despidió al conductor

Entre los mensajes que se conocieron tras la muerte de González Oro estuvo el de Eduardo Feinmann, quien publicó una breve despedida en sus redes sociales.

“Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”, escribió el periodista.

El mensaje se sumó a las expresiones de colegas y amigos que recordaron al conductor y su extensa trayectoria frente a los micrófonos.

La muerte de González Oro produjo así repercusiones en distintos sectores de la radio y la televisión argentina, donde su voz había ocupado un lugar destacado durante varias décadas.

De Mendoza a la radio nacional

González Oro nació en Mendoza y durante su infancia mantuvo un fuerte vínculo con su provincia. A los 11 años se trasladó junto a su familia a Buenos Aires, donde comenzó otra etapa de su vida.

Durante su juventud tuvo intereses diversos. Estudió teatro y pasó por las carreras de Derecho y Psicología. También tuvo inquietudes vinculadas con la música y llegó a imaginar un futuro como cantante, concertista o director de piano.

La radio, sin embargo, terminó convirtiéndose en el ámbito en el que desarrollaría su carrera profesional.

Entre los referentes que reconocía de sus años como oyente estaban Antonio Carrizo, Héctor Larrea, Cacho Fontana y Juan Carlos Mesa, figuras de distintas etapas de la radio argentina.

“Para escuchar música prefiero elegirla yo y no que lo haga un musicalizador. La radio son voces, alguien que te habla. A mí me hablaron los maestros y yo le hablé a un montón de gente”, había explicado.

Esa concepción de la radio como un medio basado en la voz y en el vínculo directo con quien escucha atravesó buena parte de su carrera.

Su despedida de los medios y su vida en Punta del Este

En los últimos años, González Oro redujo su presencia en los medios y pasó a residir en Uruguay. Se había instalado en Punta del Este durante la pandemia y desde allí continuó vinculado ocasionalmente con la actividad periodística y radial.

En marzo de 2021 había anunciado una despedida de los medios durante una emisión de “La vida misma”, en Radio Rivadavia. Sin embargo, posteriormente volvió a participar de distintos proyectos y mantuvo actividad en radio y televisión.

Con el tiempo, su exposición pública fue disminuyendo y su vida en Uruguay adquirió mayor protagonismo.

Su muerte se produjo este viernes 25 de septiembre, a los 74 años. Hasta el momento, las autoridades y la familia no informaron públicamente una causa oficial del fallecimiento.

Los mensajes de González Oro sobre la vida y la muerte

Durante los últimos años, González Oro había publicado en distintas oportunidades reflexiones personales sobre el paso del tiempo, la vida y la muerte.

En enero de 2026 compartió textos de tono introspectivo que llamaron la atención de sus seguidores. Entre ellos publicó: “Sé que mi nombre resonará en oídos queridos”.

También difundió un fragmento de “Muy cerca de mi ocaso”, de Amado Nervo: “Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida”.

En otra publicación citó al psicólogo Viktor Frankl: “Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez”.

Esos mensajes fueron recuperados tras conocerse su fallecimiento y adquirieron una nueva significación para quienes siguieron su trayectoria.

La despedida de ARPA se suma a las expresiones de colegas, amigos y organizaciones vinculadas con la actividad artística y periodística que recordaron al conductor durante las últimas horas.

La asociación destacó especialmente la dimensión profesional de González Oro y el vínculo que construyó con su audiencia: una voz que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de miles de oyentes y que quedó asociada a una etapa significativa de la radio argentina.