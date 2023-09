Tras su separación de Juliana Díaz, el exparticipante de Gran Hermano 2022/2023, Maximiliano Guidici, informó, a través de sus historias de Instagram, que “protagonizó un accidente automovilístico” y, luego de ese anuncio, se supo que ingirió un blíster de clonazepam. Esto hizo que lo trasladaran al Hospital de Ramos Mejía. El conductor Ángel de Brito dio a conocer el parte policial.

Qué dice el parte policial sobre Maximiliano Guidici

“Personal fue desplazado a Perón al 1600 por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas”, comenzó escribiendo Ángel.

Ante esto, continuó: “Arribado se encuentra con ambulancia de SAME, quien asiste y deriva al Hospital de Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici (ex GranHermano 2022) con diagnóstico “intento de suicidio”, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos por la ruptura con su pareja”.

Juliana Díaz confirmó su separación definitiva de Maxi Guidici

Horas previas a este suceso, Juliana anunció que “ella y Maxi ya no se encontraban más juntos”.

En un comunicado, confesó: “Hola a todos. Solo quería contar que con Maxi ya no somos más pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno y, por el bien de nuestra salud, pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”.

