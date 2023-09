Hace 6 meses, La Joaqui se iba a presentar en Chascomús y horas antes subirse al escenario terminó cancelando por problemas de salud. Ante esto, el periodista Juan Etchegoyen fue a “Lanata sin Filtro” (Mitre Live) y reveló que la denunciaron por “haber cobrado 6 millones de pesos y quedarse con la plata”. Por este motivo, la cantante hizo un descargo a través de la red social “X”, anteriormente llamada Twitter, y dio su versión de los hechos.

Qué dijo Juan Etchegoyen sobre la denuncia que le hicieron a La Joaqui

Primero, Juan confesó: “Desde el entorno cercano de esta denuncia, sostiene que “ella cobró seis millones de pesos por el show y nunca apareció, ya que canceló unas horas antes de subirse al escenario”.

Ante esto, aseguró que “Eduardo Etchepare, dueño de la productora y pareja de la artista Rocío quiroz, se encargaba de contratarla” y, añadió: “Esto fue hace seis meses y es público ahora ya que intentó solucionarlo con La Joaqui, pero no hubo caso. Por este motivo, fue con el abogado Alejandro Cipolla para que tome su defensa en la Justicia”.

Para concluir, añadió: “Debido a su ausencia en ese recital, la producción del evento se vio muy afectada porque gastó un dineral en la promoción y en todo lo que conlleva una presentación de la cantante. No solo se vio afectado por la cancelación, sino que están reclamándole que devuelva el dinero que cobró de manera anticipada”.

El descargo de La Joaqui sobre la denuncia por estafa en su contra

En un tweet la artista manifestó: “Ya no saben qué más hacer”, y en una imagen contó su verdad.

“Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia por estafa en mi contra, por un supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica (lo que fue de público conocimiento), avisé, públicamente, “por qué no iba a hacer ni cerrar fechas por ese periodo”. Mi salud no les importó. Vendieron y compraron shows míos como si fuese un objeto de otro, ignorando mis aclaraciones. Les encanta hacer leña del árbol caído. Lo necesitan para existir”, aseguró.

Y continuó: “Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto “estafado” a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual no tengo que ver con la presunta denuncia que, maliciosamente, está circulando y solo tiende a dañar mi imagen”.

“Alguien que le avise a estos mamarrachos que son el claro ejemplo de una persona que no acepta un “no” por respuesta, ya que todos los que están subidos al barco de está actitud maliciosa son personas que me invitaron, previamente, a sus actividades, programas, y les dije que “no”. Ellos vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de qué hablar, o cuando necesitan movimiento. Si quieren marketing paguen publicidad”, lanzó furiosa.

Además, hizo hincapié en el daño que provocan este tipo de rumores: “Los invito a reflexionar sobre “como alimentan el amarillismo”, consta que una persona hable, me invente parejas o sucesos inexistentes para que mucha gente lo avale sin cuestionarse de dónde proviene (que, claramente, ya sé quién es el progenitor de este chisme, pero no le voy a dar el gusto)”.

“No es el primer evento de mentiras que me genera una violencia masiva recibida y no me gusta alimentar estas cosas, pero ya estoy zarpada que nos usen de blanco mediático para tener más visibilidad. Violencia es mentir, no nuestra música. Te apuñalan y actúan como si fueran ellos los que sangran. Todo tiene un límite”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral