La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) dio un giro este miércoles cuando la Policía bonaerense informó el hallazgo de tres cuerpos enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela. Si bien aún resta la confirmación oficial de la identidad de las víctimas, familiares fueron convocados para el proceso de reconocimiento.

Los operativos comenzaron el martes por la noche, luego de que una antena celular permitiera ubicar la última conexión de una de las jóvenes. A partir de allí, se realizaron allanamientos de urgencia. En uno de ellos, agentes encontraron manchas de sangre y a dos personas intentando limpiar la vivienda con lavandina. Posteriormente, en un hotel de la zona, fueron detenidas otras dos personas vinculadas a la investigación. En total, hay cuatro detenidos.

De acuerdo con fuentes judiciales, la casa había sido alquilada recientemente por integrantes de una banda vinculada al narcotráfico, que habría organizado allí una “fiesta narco”.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la exposición de mujeres jóvenes y adolescentes a situaciones de extrema violencia, donde la trata, el consumo y el crimen organizado aparecen como factores de riesgo.

