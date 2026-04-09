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Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Glaciares, el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, se mostró públicamente junto a Karina Milei y reafirmó su respaldo al rumbo político del oficialismo, en una jornada clave para el Gobierno.

El legislador santacruceño, integrante de La Libertad Avanza, utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de la secretaria general de la Presidencia y enviar un mensaje político en línea con el discurso del espacio.

El mensaje de Guzmán tras la aprobación

Luego de la votación que convirtió en ley la modificación de la normativa ambiental, Guzmán publicó una imagen junto a Karina Milei y escribió: “Gracias jefe @karinaem28 por el apoyo. Acá estamos para dar la batalla y para que el pueblo argentino sea libre de la mano del presidente @javiermilei”.

La frase sintetiza el posicionamiento del diputado dentro del oficialismo y su identificación con el proyecto libertario, que logró sancionar una de sus iniciativas más relevantes en materia de recursos naturales.

El respaldo de Santa Cruz a la reforma

Jairo Guzmán fue uno de los legisladores de Santa Cruz que votó a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, acompañando la postura de La Libertad Avanza en el Congreso.

Su apoyo se enmarca en una visión que prioriza el desarrollo productivo y el aprovechamiento de los recursos naturales, con un rol más activo de las provincias en la toma de decisiones.

“Trae desarrollo y más autonomía para las provincias”

Durante el debate en el recinto, Guzmán ya había adelantado su postura favorable al proyecto, al sostener que se trata de una norma que permitirá impulsar las economías regionales.

“Es una ley que viene a traer desarrollo para todas las provincias que quieren explotar sus recursos naturales”, expresó el diputado.

En ese sentido, destacó que la reforma introduce un marco normativo más claro, lo que -según su visión- favorecerá la llegada de inversiones y la generación de empleo.

Federalismo y recursos naturales, ejes del discurso

Uno de los principales argumentos del legislador santacruceño fue el fortalecimiento del federalismo. Según explicó, la nueva ley otorga mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos.

Guzmán sostuvo que este cambio permitirá avanzar hacia una mayor autonomía en la administración de los recursos hídricos y en la planificación territorial, aspectos que consideró clave para el crecimiento económico.

Además, remarcó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, estableciendo reglas claras para las actividades que se desarrollen en zonas sensibles.

La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares representa un triunfo político para el Gobierno nacional y sus aliados, que impulsaron el proyecto con el respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas.

En ese contexto, la imagen de Jairo Guzmán junto a Karina Milei refuerza el alineamiento del diputado santacruceño con la conducción política del oficialismo y su rol dentro de la estrategia legislativa.

La nueva normativa abre un escenario de debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, mientras desde el oficialismo destacan que permitirá potenciar inversiones en sectores estratégicos.

Por su parte, Guzmán dejó en claro que continuará acompañando esa agenda: “Estamos para dar la batalla”, afirmó, en un mensaje que apunta a consolidar el rumbo político del espacio en el Congreso y en las provincias.