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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), apuntó contra los senadores nacionales José María Carambia y Natalia Gadano luego de que ambos votaran en contra de la creación del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa aprobada este jueves por la Cámara alta.

A través de sus redes sociales, el legislador de La Libertad Avanza cuestionó la postura de los representantes santacruceños y utilizó fuertes calificativos para referirse a ellos. “Hay que ser un hdrmp (SIC) para votar en contra del progreso y la prosperidad de los santacruceños”, publicó Guzmán. En el mismo mensaje sostuvo que “los únicos que se animaron a semejante cosa fueron los senadores de nuestra provincia”.

Jairo Guzmán, diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz, cargó duramente contra Gadano y Carambia. (Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral).

Además, defendió el alcance de la iniciativa al señalar que se trata de “un proyecto que busca impulsar el desarrollo de las economías regionales para que las provincias tengan más inversiones y haya trabajo”.

Finalmente, cerró su publicación con una nueva descalificación hacia Carambia y Gadano: “Esto pasa cuando mandas imbéciles al Senado”.

La votación en el Senado

Los cuestionamientos de Guzmán se produjeron luego de que el Senado aprobara el proyecto impulsado por el senador correntino Eduardo Vischi, jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical.

La iniciativa propone crear el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), con el objetivo de incentivar las inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de los distintos sectores productivos, incrementar las exportaciones de bienes y servicios y favorecer la generación de empleo.

Natalia Gadano, senadora por la provincia de Santa Cruz.

La votación en general terminó con 60 votos afirmativos, dos negativos y ninguna abstención. Los únicos legisladores que rechazaron la propuesta fueron los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

En la votación en particular, el resultado fue de 46 votos afirmativos y 16 negativos. Posteriormente, se aprobó por unanimidad un pedido de incorporación presentado por el senador chaqueño Jorge Capitanich al artículo 6. En esa instancia, el resultado volvió a ser de 60 votos a favor y dos en contra.

De qué trata el proyecto

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes busca complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a megaproyectos, con beneficios orientados a empresas que desarrollen inversiones productivas de menor escala relativa.

La propuesta apunta a compañías que busquen ampliar su capacidad de producción, incorporar tecnología, ejecutar obras, mejorar la eficiencia energética y fortalecer actividades agropecuarias, industriales y de servicios exportables.

José María Carambia senador por la provincia de Santa Cruz.

El esquema establece un piso de inversión de 12 millones de dólares para empresas que superen los límites correspondientes a la categoría de mediana empresa tramo 2. Los beneficios alcanzan la adquisición de bienes muebles nuevos y la ejecución de obras productivas, mientras que quedan excluidas las inversiones financieras, de portfolio y los bienes de cambio.

Entre los principales incentivos se encuentra la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, que permitiría recuperar fiscalmente las inversiones en plazos más cortos. Para determinados bienes muebles, el mecanismo contempla dos cuotas anuales, mientras que algunos equipamientos vinculados al riego agrícola y la eficiencia energética podrían amortizarse en una sola cuota.

La imagen que utilizó Jairo Guzmán para criticar a los senadores santacruceños.

También prevé la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA generados por las inversiones alcanzadas, con el propósito de mejorar el flujo financiero de los proyectos.

El texto contempla, además, beneficios especiales para inversiones en sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes, que podrán acceder al régimen independientemente del monto invertido.

Por último, establece que una misma inversión no podrá recibir simultáneamente los beneficios del RIIR y del RIGI. También excluye a empresas con deudas fiscales exigibles o antecedentes de condenas por delitos tributarios, cambiarios o de corrupción.