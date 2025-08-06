Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la creación del Comité de 24 Reformistas, con el objetivo de aplicar desregulaciones y reformas económicas en las provincias, desde Santa Cruz, La Libertad Avanza local expresó su total respaldo a la iniciativa. Jairo Hanoch Guzmán, presidente del partido en la provincia destacó la importancia de esta medida para el futuro de las economías regionales.

En diálogo con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, Guzmán afirmó que esta propuesta marca una diferencia con respecto a las prácticas políticas tradicionales: “Hay un nuevo paradigma desde la política que lo viene a enmarcar este espacio político con el cual hoy me toca estar al frente, que es La Libertad Avanza, que tiene no solamente una mirada política y cultural, sino una mirada desde la gestión y la administración”.

El dirigente santacruceño hizo hincapié en la necesidad de planificación a largo plazo: “Está buena la rosca política, pero si no hay un plan estratégico de cómo sacar el país adelante, vamos a hacer más de lo mismo de lo que vienen gobernando el país o la provincia en el caso de Santa Cruz”.

Jairo Guzmán fue entrevistado por Carlos Saldivia en LU12 AM680. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Según explicó, el nuevo comité permitirá trazar estrategias económicas adaptadas a cada provincia y municipio: “El ministro (Caputo) anunció el Comité Económico que va a tener La Libertad Avanza para que haya un plan estratégico específico para cada provincia y que llegue específicamente a cada municipio”.

Reforma del Estado

Guzmán también destacó la importancia de la eficiencia en la administración pública, particularmente a nivel provincial y municipal: “Hoy estar planteando una estructura que vaya a tomar parte en las reformas necesarias desde cada provincia y cada municipio, yo creo que es muy importante, no solamente porque se necesita para la provincia, sino porque no hay chances que este país se desarrolle si cada provincia y cada municipio no se hace eficiente”.

Jairo Guzmán y Luis Caputo, la semana pasada en el encuentro en Buenos Aires.

En este sentido, criticó la falta de planificación del actual gobierno de Santa Cruz: “Si el gobierno provincial, por ejemplo, hubiera tenido algún tipo de plan antes de llegar al gobierno, sería otra la situación de la provincia; no tendríamos los problemas que tenemos con los maestros, con la policía, los hospitales. Todos estos problemas surgen por la falta de gestión”.

Empleo público

Uno de los temas más sensibles abordados por Guzmán fue el del ajuste del Estado y el empleo público como contención social: “Hoy el problema de la desocupación en Santa Cruz se disfraza con empleo público. ¿Cómo hacés para achicar el Estado sin perjudicar a la gente y que también ese achique se vea en un beneficio para la gente?”.

Propuso como solución incentivar la inversión privada, aunque reconoció que es un desafío político: “Lo principal que tenemos que hacer es incentivar a la inversión privada, algo que todos los políticos dicen en campaña y nadie hace, porque cuando llegan al poder se dan cuenta que si sucede eso, ellos pierden poder”.

Guzmán cerró con una visión optimista sobre el futuro de su espacio político: “Nosotros creemos que La Libertad Avanza va a ser el partido más popular que haya tenido la historia argentina, a diferencia de otros espacios que se beneficiaron de ciertas situaciones económicas para tener una batalla cultural que los hizo perdurar en el tiempo, como el peronismo o el kirchnerismo”.

En ese sentido, aseguró: “Acá se llega con un problema, con una situación grave desde el Estado, y la solución de ese problema a nivel macro nos va a permitir, si se logra revertir en cada rincón del país, permanecer como espacio político en el tiempo”.